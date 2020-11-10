Начались переговоры о строительстве второй АЭС в Беларуси

Источник материала: Onliner

Не успели мы запустить первый энергоблок первой атомной станции, как начались переговоры о строительстве второй АЭС. Об этом заявил руководитель «Росатома» Алексей Лихачев.

— Совсем недавно, 3 ноября, был подключен к энергосистеме и белорусский блок. Он стал первым блоком поколения «три плюс», построенным на европейском континенте, за границами России. Энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба, это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению людей.

Сейчас с руководством республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора, — сказал глава российской госкорпорации во время очередного видеообращения к сотрудникам предприятий и организаций атомной отрасли.

Напомним, на днях в «Росатоме» уже заявляли , что готовы построить в Беларуси вторую АЭС.

— Мы готовы не просто помогать, мы готовы участвовать, — говорил Лихачев в эфире телеканала СТВ. — В случае если мы пойдем дальше здесь, еще большее количество добавленной стоимости, еще большее количество компетенций будет реализовано белорусскими специалистами. Мы явно сократим сроки, мы явно оптимизируем стоимость. Поэтому это не только награда для нас, это возможность еще раз себя проявить. Я думаю, Беларусь только выиграет.

О такой идее высказывался и Александр Лукашенко за день до энергетического запуска АЭС в Островце.

— Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок, — сказал он.

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