Беларусы массово выходят из провластного профсоюза. А Лукашенко хочет внедрить эту гидру к частникам

"Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен", - сказал он, общаясь с главой ФПБ Михаилом Ордой.





Этот так называемый профсоюз за все месяцы творящегося в стране беспредела не защитил права ни одного незаконно уволенного или избитого силовиками рабочего, а также никак не обозначил свою позицию относительно творящегося в стране насилия со строны правящего режима и правового дефолта.