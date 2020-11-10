ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусы массово выходят из провластного профсоюза. А Лукашенко хочет внедрить эту гидру к частникам

10.11.2020 12:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

До конца года должен быть решен вопрос создания профсоюзных организаций на всех частных предприятиях, заявил сегодня Лукашенко

"Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен", - сказал он, общаясь с главой ФПБ Михаилом Ордой.

Этот так называемый профсоюз за все месяцы творящегося в стране беспредела не защитил права ни одного незаконно уволенного или избитого силовиками рабочего, а также никак не обозначил свою позицию относительно творящегося в стране насилия со строны правящего режима и правового дефолта.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До конца года должен быть решен вопрос создания профсоюзных организаций на всех частных предприятиях, заявил сегодня Лукашенко
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Рогачевом Mitsubishi врезался в дерево и перевернулся: мужчина вылетел из салона авто и погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика