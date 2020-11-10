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Лучший шахматист страны приглашает на занятия в свою школу. И взрослых тоже
Источник материала: Партизан
Международный гроссмейстер и первый в рейтинге игрок Беларуси в шахматы Владислав Ковалев приглашает в свою шахматную школу.
- Занятия ведут профессионалы, которые не только игроки-практики, но и мастерски общаются с детьми через экран компьютера
- Мы работаем на учебной доске и одновременно с учащимися не просто в чате, а в голосовом и видео-режиме.
- Проводятся различные формы онлайн-занятий, в том числе подготовка к конкретному турниру и определенной партии, спарринги ( тренировочные игры), разбор партий.
- В нашей школе не скучно и наши тренеры не отобьют желание вашего ребёнка совершенствоваться в шахматах
- Можно учиться из любой точки планеты, даже на сборах и соревнованиях по индивидуальной программе
- Все, что нужно – это планшет или ноутбук с доступом в интернет
- Наша форма обучения подходит абсолютно каждому. В ней нет ограничений, ни по месту жительства, ни по возрасту
Владислав Ковалев – семикратный чемпион и неоднократный призер Беларуси среди юношей в разных возрастах. Трижды побеждал на первенстве Беларуси до 20 лет в возрасте 15 лет (2009), 17 лет (2011) и 18 лет (2012).
Многократный чемпион Беларуси по быстрым шахматам среди юношей. В 2005 году в 11-летнем возрасте поделил 1-2 место на Кубке Беларуси по быстрым шахматам среди мужчин.
Дважды участвовал в престижном международном юношеском турнире «Юные звезды мира» в городе Кириши (РФ) в 2008—2009 гг.
Участник Всемирных шахматных Олимпиад в Стамбуле (2012) , Тромсе (2014), Баку (2016) и Батуми (2018) в составе сборной Беларуси, командных чемпионатов Европы 2013 г. (Варшава), 2017 г. (Крит) и мира 2017 г. (Ханты-Мансийск), Чемпион Республики Беларусь в 2016 г. Мастер спорта международного класса Республики Беларусь. Стипендиат Президентского спортивного клуба (2009-2015 гг).
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