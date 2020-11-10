БПС-Сбербанк устроил Зеленые дни . Смотрим, какие дают скидки и подарки

Источник материала: Myfin

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Десятки брендов: для кого бонусы



«Зеленый день» хорош тем, что привилегии предоставляет не только БПС-Сбербанк. Вместе с ним это делают еще полсотни компаний. Список широкий – от каршеринга и пиццерии до интернет-магазина 21vek.by. Отдельным блоком идут преференции для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Вместе с финансовыми сервисами по скидке можно воспользоваться консультациями бухгалтерских и юридических контор.

Вклады по более высоким ставкам

БПС-Сбербанк предложит 11 и 12 ноября оформить депозиты в белорусских рублях по повышенным ставкам. Но сделать это нужно через «Сбербанк Онлайн». Быть клиентом банка при этом не обязательно: авторизоваться можно через Межбанковскую систему идентификации (МСИ).

Дисконт на страховку с покрытием по COVID-19

На 20% подешевеет страховка от несчастных случаев и заболеваний. Она, в частности, включает страховое покрытие по COVID-19. Оформить ее можно в БПС-Сбербанке, который работает в партнерстве со страховой компанией Imkliva Insurance.

Карта «человека мира» – вдвое дешевле

В GreenDay можно оформить карту Compass за полцены. Ее основное достоинство – мильная программа лояльности ITravelClub: при оплате картой начисляют бонусные мили, которые можно тратить на авиабилеты, номера в отелях и трансферы. Кстати, в GreenDay также начислят по 300 приветственных миль. Держателей карт в личном кабинете ожидают сюрпризы: особые предложения по автопомощи, услугам консьерж-сервиса и медицинских центров.

Банковские ячейки за полцены

Сэкономить вдвое можно на аренде банковской ячейки в премиальном подразделении «Сбербанк Первый». Срок можно выбрать самостоятельно.

Бесплатные десерты и проезд по карте

При оформлении DanaCard БПС-Сбербанка в столичном ТРЦ Dana Mall причитается сладкий комплимент в галерее десертов «BonGenie». А держателям Карты с большими бонусами – 10 бесплатных поездок в метро до конца месяца.

Стильные маски в подарок

Брендированные маски будут выдавать 11 и 12 ноября в отделениях БПС-Сбербанка. В частности, их получат все, кто откроют в эти дни депозит и совершат операции в безбумажном офисе, поставив подпись на планшете.

Произвольные платежи за копейки

Произвольные платежи в мобильном и интернет-банке будут стоить всего 5 копеек – против минимум 2 рублей в обычные дни. Также будет снижена комиссия за зачисление денежных средств, поступивших со счетов, открытых в банках Группы Сбербанк. В течение двух дней она будет фиксированной, равной 1,79 рубля (что символизирует 179-летие Сбербанка).

Скидки в 21веке и на «Куфаре»

Цены снизят при оплате любой картой БПС-Сбербанка. В частности, это касается интернет-магазинов 21vek.by и NewTon.by. На «Куфаре» ожидается скидка 5% при расчете КартаFUN.

Припавшие цены – от ЦУМа до фан-шопа

В магазинах «Элема» до 15 ноября подешевеют на 20% вещи из новой коллекции. В детских магазинах «Smyk» на 5 дней снизят на 30% цены на одежду и обувь, а на 10% – на игрушки. В могилевском ЦУМе 12 ноября предоставят скидку в 15%, а «Коминтерн» предложил сэкономить 50% на второй покупке. На покупке обуви можно будет выиграть в Минске в Gold Shoes. Кроме того, в салоне плитки «Venue» снизят цены на 20%, а одежда также подешевеет и в «Terranova».

В честь «Зеленого дня» 12 ноября футбольный клуб БАТЭ даст скидку 15% на фирменную атрибутику в фан-шопе «Борисов-Арены». В могилевском автоцентре «Темп-авто» до 14 ноября будет скидка в 7% на автозапчасти и автоуслуги.

Пиццы – на 30% дешевле

В популярной пиццерии Papa John’s по картам БПС-Сбербанка пиццы подешевеют на 30%. Такая же скидка доступна в Гродно в Pizza&Coffee по промокоду «GreenDay». А минские «Суши весла» также по промокоду сбросят 5-10%. В Могилеве можно будет сэкономить на доставке продуктов из «Перекрестка» (P24.by).

Автомобиль на полчаса за 0 BYN

При наличии любой карты БПС-Сбербанка можно получить бесплатные 30 минут в каршеринге Hello: в приложении привязываем карту, если почему-то до сих пор это не сделали, и получаем промокод для бесплатной поездки.

Для юрлиц – бесплатные переводы и самоинкассация без комиссии

Все корпоративные клиенты смогут 11 и 12 ноября бесплатно совершать переводы между банками Группы Сбербанк (Беларусь, РФ, Казахстан) в российских рублях. Также в эти два дня можно будет без комиссии вносить наличные через терминалы самоинкассации. Будут и особые условия на открытие новых счетов юридических лиц.

Консультации юристов и бухгалтеров

ИП и компании могут получить бесплатную консультацию по бухучету, налогообложению и правовым вопросам 12 ноября в подразделениях, где будут присутствовать партнеры БПС-Сбербанка: ООО «Правовая компания Гравис» (г. Минск, ул. П. Мстиславца, 13 с 10.00 до 12.00), ЧП «АйТиНимакс» (г.Гродно, ул. 1 Мая 2/2 с 10.00до 12.00.) и ИП Шкрабов Дмитрий (г. Гомель, ул.Крестьянская, 29а с 10.00 до 12.00).

Почему проводится GreenDay

«Зеленый день» приурочен ко дню рождения Сбербанка. В России это ежегодная традиция. Она получила развитие и в Беларуси. Как вы понимаете, GreenDay – это не только про скидки банка, но и про важность партнерства и синергию разных отраслей, – объясняют в Банке. – День рождения Сбербанка по традиции становится самым выгодным днем в году как для совершения операций в банке, так и для покупок у компаний-партнеров. Мы собрали вместе не только скидки, но и бонусы, подарки, преференции, наглядно демонстрируя эффективность взаимодействия финансового сектора с другими отраслями».

Где посмотреть и как воспользоваться

Изучить все предложения можно на сайте банка – https://www.bps-sberbank.by/179

Доступ к большинству предложений открывает статус клиента банка. Таким образом, в зависимости от профиля акции достаточно иметь карту банка или расчетный счет предприятия в БПС-Сбербанке. При этом карту можно выпустить в пару кликов без посещения офиса, а открыть счет для бизнеса в эти дни можно на особых условиях.