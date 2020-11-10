Лукашенко потребовал создать профсоюзы во всех частных компаниях. До конца года

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Фото: president.gov.by

«Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен», – заявил Лукашенко.



«Хочешь быть членом профсоюза – будь, не хочешь – пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация. Так, как мы договаривались, и так, как вы решили. Я об этом сказал на съезде профсоюзов. Поэтому должно быть это реализовано. Все должны понимать государственную позицию», – подчеркнул Александр Лукашенко.





