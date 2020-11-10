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Новым председателем комитета по здравоохранению Мингорисполкома назначена Жанна Казаченок

10.11.2020 12:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Новым председателем комитета по здравоохранению Мингорисполкома назначена Жанна Казаченок, сообщает телеграм-канал Минздрава.

Новым председателем комитета по здравоохранению Мингорисполкома назначена Жанна Казаченок

 

10 ноября она представлена коллективу. До назначения Казаченок работала главным врачом 11-й городской клинической больницы, передает БелаПАН.

Сергей Малышко, руководивший комитетом с мая 2017 года, возглавит Республиканскую клиническую больницу медицинской реабилитации в Аксаковщине (Минский район).

 
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Новым председателем комитета по здравоохранению Мингорисполкома назначена Жанна Казаченок, сообщает телеграм-канал Минздрава.
 
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