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Экс-телохранитель Питта и Джоли раскрыл секрет бывших супругов

10.11.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Бывший охранник голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли раскрыл тайные стороны жизни экс-супругов: интересные подробности были опубликованы в издании Woman's Day.

© AP / Grant Pollard
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Быть знаменитостью нелегко, хотя бы потому, что вы всегда находитесь в центре внимания прессы и публики, а все наемные работники - от шофера до уборщицы - могут раскрыть ваши тайны и даже написать мемуары. Наглядный пример тому - экс-телохранитель Брэда Питта и Анджелины Джоли, который недавно раскрыл любопытные факты о жизни пары одному из популярных изданий.

Бывший бодигард "мистера и миссис Смит" Марк Биллингэм, известный по кличке "Билли" раскрыл секреты экс-супругов и рассказал об особенностях работы с Джоли и Питтом.

По словам охранника, все, что волновало пару - безопасность их детей. Актеры были зациклены на угрозе похищения и постоянно волновались о том, кто находится рядом с их семьей.

Также Биллингэм раскрыл неожиданный талант актеров, которому смог научиться со временем.

"Навыки тайм-менеджмента. Я не шучу, они настолько умело управлялись со временем, что успевали все - проводить время с детьми, работать, заниматься благотворительностью", - отметил он.

Напомним, что недавно Питта постигла очередная неудача на любовном фронте: под давлением матери и ревнивой Джоли актер расстался с новой возлюбленной.

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