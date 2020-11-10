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Экс-телохранитель Питта и Джоли раскрыл секрет бывших супругов
10.11.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Бывший охранник голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли раскрыл тайные стороны жизни экс-супругов: интересные подробности были опубликованы в издании Woman's Day.
© AP / Grant Pollard
Быть знаменитостью нелегко, хотя бы потому, что вы всегда находитесь в центре внимания прессы и публики, а все наемные работники - от шофера до уборщицы - могут раскрыть ваши тайны и даже написать мемуары. Наглядный пример тому - экс-телохранитель Брэда Питта и Анджелины Джоли, который недавно раскрыл любопытные факты о жизни пары одному из популярных изданий.
Бывший бодигард "мистера и миссис Смит" Марк Биллингэм, известный по кличке "Билли" раскрыл секреты экс-супругов и рассказал об особенностях работы с Джоли и Питтом.
По словам охранника, все, что волновало пару - безопасность их детей. Актеры были зациклены на угрозе похищения и постоянно волновались о том, кто находится рядом с их семьей.
Также Биллингэм раскрыл неожиданный талант актеров, которому смог научиться со временем.
"Навыки тайм-менеджмента. Я не шучу, они настолько умело управлялись со временем, что успевали все - проводить время с детьми, работать, заниматься благотворительностью", - отметил он.
Напомним, что недавно Питта постигла очередная неудача на любовном фронте: под давлением матери и ревнивой Джоли актер
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Инсайдерская информация удивила поклонников: оказалось, что "мистер и миссис Смит" настоящие гении тайм-менеджмента.
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