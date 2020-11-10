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Фролов: вторая АЭС для Беларуси решит проблемы экономики или добавит новые?
10.11.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Может ли первая белорусская АЭС в сложившейся экономической и политической ситуации хотя бы частично решить те вопросы, ради которых строилась? Об этом рассуждает собеседник Sputnik, заместитель генерального директора Института национальной энергетики РФ Александр Фролов.
© Photo : Росатом / Аркадий Сухонин
"Атомная электростанция требует поставок топлива, а топливо будет поставлять Российская Федерация, в этом плане отказ от углеводородного сырья, мягко скажем, не приведет к отказу от поставок топлива из РФ", ― отмечает Фролов.
Второй существенный момент, по словам эксперта, заключается в том, что "из электроэнергии, вырабатываемой атомными электростанциями, до сих пор не научились делать ни бензин, ни дизель, ни ряд строительных материалов как для постройки зданий, так и для постройки дорог, например, битум, и не научились делать также масла и мазут, которые потребляются в Беларуси". Вот как только все это научатся делать из электричества, вот тогда можно строить вторую атомную станцию и замещать эти поставки, рассуждает Фролов.
© Sputnik / Александр Кондратюк
На данный момент темпы развития белорусской экономики оказались не столь впечатляющи, как в целом и европейской экономики, отмечает Фролов. Европа выглядит несколько лучше, чем Беларусь, но тоже не демонстрирует каких-то феноменальных экономических успехов, добавляет собеседник.
"Тут проблемы у всех, просто у кого-то жирок нагулян, как у того же Евросоюза. То есть прогнозы объемов потребления электроэнергии, которые Беларусь и окружающие ее страны должны были достичь к настоящему моменту, не оправдались. Сейчас даже мощностей первой атомной электростанции для Беларуси с избытком", ― резюмирует Фролов.
Напомним, о желании построить в республике вторую АЭС на минувшей неделе заявил Александр Лукашенко, заявление было сделано накануне запуска атомной станции в Островце, также эта тема поднималась 7 ноября в ходе встречи Лукашенко с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым в момент запуска станции. В свою очередь глава "Росатома" заявил о готовности корпорации
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Атомная электростанция в Островце строилась исходя из более оптимистичного экономического прогноза как для Беларуси, так и для Европы в целом, пока же прогнозы...
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