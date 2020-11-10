Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Фролов: вторая АЭС для Беларуси решит проблемы экономики или добавит новые?

Может ли первая белорусская АЭС в сложившейся экономической и политической ситуации хотя бы частично решить те вопросы, ради которых строилась? Об этом рассуждает собеседник Sputnik, заместитель генерального директора Института национальной энергетики РФ Александр Фролов.

"Атомная электростанция требует поставок топлива, а топливо будет поставлять Российская Федерация, в этом плане отказ от углеводородного сырья, мягко скажем, не приведет к отказу от поставок топлива из РФ", ― отмечает Фролов.

Второй существенный момент, по словам эксперта, заключается в том, что "из электроэнергии, вырабатываемой атомными электростанциями, до сих пор не научились делать ни бензин, ни дизель, ни ряд строительных материалов как для постройки зданий, так и для постройки дорог, например, битум, и не научились делать также масла и мазут, которые потребляются в Беларуси". Вот как только все это научатся делать из электричества, вот тогда можно строить вторую атомную станцию и замещать эти поставки, рассуждает Фролов.

"В обозримом будущем вторая атомная электростанция для Беларуси будет более чем избыточной. Действующая АЭС в Беларуси строилась исходя из более позитивного прогноза развития экономики и возможности реализации этой электроэнергии на экспорт", ― говорит специалист.

На данный момент темпы развития белорусской экономики оказались не столь впечатляющи, как в целом и европейской экономики, отмечает Фролов. Европа выглядит несколько лучше, чем Беларусь, но тоже не демонстрирует каких-то феноменальных экономических успехов, добавляет собеседник.

"Тут проблемы у всех, просто у кого-то жирок нагулян, как у того же Евросоюза. То есть прогнозы объемов потребления электроэнергии, которые Беларусь и окружающие ее страны должны были достичь к настоящему моменту, не оправдались. Сейчас даже мощностей первой атомной электростанции для Беларуси с избытком", ― резюмирует Фролов.

Напомним, о желании построить в республике вторую АЭС на минувшей неделе заявил Александр Лукашенко, заявление было сделано накануне запуска атомной станции в Островце, также эта тема поднималась 7 ноября в ходе встречи Лукашенко с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым в момент запуска станции. В свою очередь глава "Росатома" заявил о готовности корпорации принять участие в проекте , оптимизировать его сроки и стоимость, если Минск примет решение о таком строительстве.

Читайте также: