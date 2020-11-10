Новый антирекорд октября за 13 лет. Что происходит на рынке квартир в Минске

Источник материала: Tut.by

В октябре на рынке недвижимости в Минске было совершено на 54,6% меньше сделок купли-продажи, чем за тот же период прошлого года. И это самый низкий показатель октября за 13 лет. Что происходило на рынке жилой недвижимости столицы во втором месяце осени, REALTY.TUT.BY рассказали в Национальном кадастровом агентстве Госкомитета по имуществу Республики Беларусь.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

По данным Реестра цен на земельные участки по состоянию на 3 ноября 2020 года в октябре в Минске было совершено 598 сделок купли-продажи (без учета долей и комнат).





Это на 18% меньше, чем за сентябрь этого года и на 54,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой уровень по количеству сделок купли-продажи отмечался в период до 2011 года. Далее, вплоть до начала 2020 года, среднее количество сделок в месяц составляло 950−1200.

Стоит также отметить, что это самый низкий октябрьский показатель за последние 13 лет. Но стоит учитывать то, что количество сделок может увеличиться еще на 15−20% за счет дозарегистрированных в ноябре октябрьских сделок купли-продажи.

Что происходило на первичном рынке?

Доля сделок купли-продажи на первичном рынке в октябре составила 10,4% от общего числа сделок купли-продажи.

По итогам октября 2020 года на первичном рынке сложилась следующая ситуация: средняя цена квадратного метра на однокомнатные квартиры выросла на 2,9% и составила 1430 долларов за квадратный метр.

Про среднюю цену квадратного метра для «двушек» и «трешек» стоит сказать отдельно. Так, средняя цена на «двушки» и «трешки» установилась на уровне 1210 долларов за квадратный метр и 1120 долларов за квадратный метр соответственно, что на 14,2% и 8,7% больше, чем в сентябре этого года.





— Однако, говорить о значительном росте средней цены на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в октябре по отношению к сентябрю нельзя, так как в сентябре сделок с квартирами на первичном рынке было мало и стоимость квадратного метра таких квартир была низкая. В целом ценовые показатели в октябре 2020 года на «первичке» вернулись на уровень июля-августа, — говорят в Национальном кадастровом агентстве.

А что было на вторичном?

На вторичном рынке в октябре наблюдались небольшие колебания в 1−2%.





Средняя цена квадратного метра на однокомнатные квартиры снизилась на 2,2% по отношению к сентябрю и составила 1350 долларов за метр, средняя цена на двухкомнатные квартиры составила 1230 долларов за метр (+0,8%), на трехкомнатные квартиры средняя цена установилась на уровне 1180 долларов за метр (+0,9%).

Статистика по районам Минска

Самым дорогим районом Минска по-прежнему остаётся Центральный район — 1420 долларов за квадратный метр. На втором месте расположился Первомайский район — 1360 долларов за квадратный метр, далее следовали Советский — 1320 долларов за квадратный метр, Партизанский — 1300 долларов за квадратный метр, Октябрьский — 1290 долларов за квадратный метр, Московский — 1270 долларов за квадратный метр, Фрунзенский — 1260 долларов за квадратный метр, Ленинский — 1210 долларов за квадратный метр, Заводской — 1140 долларов за квадратный метр.

Статус самого популярного среди районов Минска, исходя из статистики по количеству сделок купли-продажи, совершенных в нем, сохранил Фрунзенский район — 135 сделок купли-продажи. Однако тут надо отметить, что Фрунзенский район является самым многочисленным по количеству находящихся в нем квартир — около 184 тысяч (10,4 млн квадратных метров).

Далее в порядке убывания следовали остальные районы: Первомайский — 91, Октябрьский — 76, Московский — 73, Заводской — 60, Советский — 50, Ленинский — 49, Центральный — 45, Партизанский — 19.

Если же посчитать, сколько квартир было продано по отношению к общему числу расположенных в районе квартир, то тут лидирует Октябрьский район — 0,13%; аутсайдеры Московский, Ленинский и Партизанский районы — по 0,06%.

Самыми популярными улицами для покупки квартир в октябре 2020 года стали улица Макаенка, проспекты Мира, Рокоссовского и Дзержинского.

Самой дорогой сделкой купли-продажи (признанной релевантной) по общей цене в октябре стала сделка с квартирой по адресу Старовиленский тракт, 6.



Изображение: «Карты.Яндекс»

Цена трехкомнатной квартиры площадью 110,5 квадратных метров составила 235 тысяч долларов (около 2127 долларов за метр).

Самый дорогой квадратный метр был продан по адресу улица Жасминовая, 3А.



Изображение: «Карты.Яндекс»

Трехкомнатная квартира площадью 80,5 метров. была продана за 215 тысяч долларов (около 2671 долларов за метр).