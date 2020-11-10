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Новый антирекорд октября за 13 лет. Что происходит на рынке квартир в Минске
Источник материала: Tut.by
В октябре на рынке недвижимости в Минске было совершено на 54,6% меньше сделок купли-продажи, чем за тот же период прошлого года. И это самый низкий показатель октября за 13 лет. Что происходило на рынке жилой недвижимости столицы во втором месяце осени, REALTY.TUT.BY рассказали в Национальном кадастровом агентстве Госкомитета по имуществу Республики Беларусь.
По данным
Это на 18% меньше, чем за сентябрь этого года и на 54,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой уровень по количеству сделок купли-продажи отмечался в период до 2011 года. Далее, вплоть до начала 2020 года, среднее количество сделок в месяц составляло 950−1200.
Стоит также отметить, что это самый низкий октябрьский показатель за последние 13 лет. Но стоит учитывать то, что количество сделок может увеличиться еще на 15−20% за счет дозарегистрированных в ноябре октябрьских сделок купли-продажи.
Что происходило на первичном рынке?
Доля сделок купли-продажи на первичном рынке в октябре составила 10,4% от общего числа сделок купли-продажи.
По итогам октября 2020 года на первичном рынке сложилась следующая ситуация: средняя цена квадратного метра на однокомнатные квартиры выросла на 2,9% и составила 1430 долларов за квадратный метр.
Про среднюю цену квадратного метра для «двушек» и «трешек» стоит сказать отдельно. Так, средняя цена на «двушки» и «трешки» установилась на уровне 1210 долларов за квадратный метр и 1120 долларов за квадратный метр соответственно, что на 14,2% и 8,7% больше, чем в сентябре этого года.
— Однако, говорить о значительном росте средней цены на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в октябре по отношению к сентябрю нельзя, так как в сентябре сделок с квартирами на первичном рынке было мало и стоимость квадратного метра таких квартир была низкая. В целом ценовые показатели в октябре 2020 года на «первичке» вернулись на уровень июля-августа, — говорят в Национальном кадастровом агентстве.
А что было на вторичном?
На вторичном рынке в октябре наблюдались небольшие колебания в 1−2%.
Средняя цена квадратного метра на однокомнатные квартиры снизилась на 2,2% по отношению к сентябрю и составила 1350 долларов за метр, средняя цена на двухкомнатные квартиры составила 1230 долларов за метр (+0,8%), на трехкомнатные квартиры средняя цена установилась на уровне 1180 долларов за метр (+0,9%).
Статистика по районам Минска
Самым дорогим районом Минска по-прежнему остаётся Центральный район — 1420 долларов за квадратный метр. На втором месте расположился Первомайский район — 1360 долларов за квадратный метр, далее следовали Советский — 1320 долларов за квадратный метр, Партизанский — 1300 долларов за квадратный метр, Октябрьский — 1290 долларов за квадратный метр, Московский — 1270 долларов за квадратный метр, Фрунзенский — 1260 долларов за квадратный метр, Ленинский — 1210 долларов за квадратный метр, Заводской — 1140 долларов за квадратный метр.
Статус самого популярного среди районов Минска, исходя из статистики по количеству сделок купли-продажи, совершенных в нем, сохранил Фрунзенский район — 135 сделок купли-продажи. Однако тут надо отметить, что Фрунзенский район является самым многочисленным по количеству находящихся в нем квартир — около 184 тысяч (10,4 млн квадратных метров).
Далее в порядке убывания следовали остальные районы: Первомайский — 91, Октябрьский — 76, Московский — 73, Заводской — 60, Советский — 50, Ленинский — 49, Центральный — 45, Партизанский — 19.
Если же посчитать, сколько квартир было продано по отношению к общему числу расположенных в районе квартир, то тут лидирует Октябрьский район — 0,13%; аутсайдеры Московский, Ленинский и Партизанский районы — по 0,06%.
Самыми популярными улицами для покупки квартир в октябре 2020 года стали улица Макаенка, проспекты Мира, Рокоссовского и Дзержинского.
Самой дорогой сделкой купли-продажи (признанной релевантной) по общей цене в октябре стала сделка с квартирой по адресу Старовиленский тракт, 6.
Цена трехкомнатной квартиры площадью 110,5 квадратных метров составила 235 тысяч долларов (около 2127 долларов за метр).
Самый дорогой квадратный метр был продан по адресу улица Жасминовая, 3А.
Трехкомнатная квартира площадью 80,5 метров. была продана за 215 тысяч долларов (около 2671 долларов за метр).
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В октябре на рынке недвижимости в Минске было совершено на 54,6% меньше сделок купли-продажи, чем за тот же период прошлого года.
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