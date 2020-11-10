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В работе Telegram произошел сбой
Источник материала: Tut.by
Примерно в 12 часов 10 ноября в работе Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные
Как можно увидеть на карте выше, больше всего проблем фиксируется в Беларуси, Украине и восточной части России. Также небольшие проблемы есть в Польше, Германии, Италии, Великобритании.
Пользователи жалуются, что не могут подключиться, также не отправляются сообщения.
При этом читатели сообщают, что на «Белтелекоме» мессенджер открывается.
Отметим, что вчера в работе Telegram также фиксировались кратковременные сбои.
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Проблемы затронули и соседние страны.
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