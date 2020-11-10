Источник материала: Tut.by

Примерно в 12 часов 10 ноября в работе Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные Downdetector .



Изображение: Downdetector

Как можно увидеть на карте выше, больше всего проблем фиксируется в Беларуси, Украине и восточной части России. Также небольшие проблемы есть в Польше, Германии, Италии, Великобритании.

Пользователи жалуются, что не могут подключиться, также не отправляются сообщения.

При этом читатели сообщают, что на «Белтелекоме» мессенджер открывается.

Отметим, что вчера в работе Telegram также фиксировались кратковременные сбои.