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Ольга Мазуренок, лишенная президентской стипендии, рассказала, как относится к смене гражданства

10.11.2020 12:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В августе белорусская марафонка Ольга Мазуренок подписала письмо спортсменов с требованиями к власти и осудила насилие. Позже стало известно, что с топ-бегуньей не продлили срок президентской стипендии и откомандировали ее из Министерства спорта в Минобороны. В интервью «Трибуне» Мазуренок рассказала, как теперь собирается готовиться к Олимпиаде и что думает о смене гражданства.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Уезжать мне абсолютно не хочется, но предложения о смене гражданства поступали»

На вопрос, готова ли Ольга Мазуренок представлять Беларусь под красно-зеленым флагом и при тех чиновниках, которые сегодня курируют наш спорт, бегунья ответила:

— Скажу сразу, что ничего против красно-зеленого флага не имею. Я выступала под ним и несла его. Флаг ни в чем не виноват, поэтому к нему у меня нет претензий. Что касается руководства, я для них оказалась врагом, и, соответственно, мне они тоже не друзья. Поэтому, думаю, путь мне заказан. Куда? Люди сами поймут. Вместе мы в одной лодке не поплывем, и это абсолютно очевидно.

Я все-таки надеюсь, что наступит тот день, когда в министерстве будут сидеть люди, любящие спорт, желающие его развивать, а не просто работать и получать зарплату.

Что касается смены страны, то уезжать мне абсолютно не хочется. Хочу, чтобы поскорее ситуация в стране разрешилась и я смогла бы выступать за Беларусь.

— Предложения о смене гражданства вам поступали?

— Поступали. Мне просто сказали: «Если у тебя будут проблемы, обращайся». Однако не буду говорить, из какой страны выходили на связь. Скажу лишь, что находится она далеко от Беларуси, но это точно не Кения.


Фото: Reuters

— Вы ведь понимаете, что при нынешней ситуации вам будет сложно попасть на Олимпиаду?

— Уверенности, что поеду в Токио, у меня нет. Но я все-таки думаю, что в моей жизни еще будут Олимпиады. И если не ближайшая, то следующая. Значит, такова судьба.

— В любом случае вы не теряете надежду поехать в Токио. Недавно в интернете объявили о сборе средств для вашей олимпийской подготовки. Вы были удивлены подобной инициативе?

— Я понимала, что мне помогут. Когда стало известно, что меня лишили стипендии, мне позвонили [из Фонда спортивной солидарности] и сказали: «Не переживай. Нас это не удивило, мы поможем». Я была лишь удивлена, что это будет выглядеть так открыто.

Никогда не была в такой ситуации и немного распереживалась от того, что начнется осуждение, мол, ей деньги на подготовку собирают. Хотя прекрасно понимаю, что большинство людей эту ситуацию поймут правильно. Я лишь хочу дать понять Министерству спорта, что не на нем держится спорт. Без него он не умрет. Главные люди — это спортсмен и тренер, а средства на сборы спортсменов выделяются из налогов обычных людей.

«В отсутствие Девятовского легкая атлетика полетит стремительно вниз»

Мазуренок также высказалась о назначении Ивана Тихона на пост главы БФЛА и оценила работу его предшественника Вадима Девятовского.


Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

— Сменщик Девятовского на посту председателя федерации легкой атлетики — Иван Тихон. Он пытался как-то отстоять вас в конфликте с Министерством спорта?

— Нет, конечно. Знаю, что к нему с просьбой о помощи обращался один человек, который тоже пострадал, но никак [он не попытался помочь]. Тихон, кстати, присутствовал на встрече спортсменов с замминистра Бараулей, на которой нам пытались донести, что мы должны заниматься только спортом, и он мне тогда сказал, что каждое действие всегда несет за собой последствие.

— Это нормально, что БФЛА руководит человек, за плечами которого допинговая история?

— Не могу сейчас его осуждать, потому что за свои действия он уже понес наказание. Но проблема ведь в том, что избрание Тихона осудила Международная ассоциация легкоатлетических федераций, и я не знаю, что будет дальше, как он будет налаживать контакт с IAAF. Там четко дали понять, что против его назначения.

— У вас есть желание встретиться с Тихоном и донести свою правду?

— Нет. Я уже поняла, пообщавшись с одним человеком из Минспорта, что все эти разговоры без толку. Мы, такое ощущение, на разных языках общаемся. Понимаю, что он мне ничего не докажет, а я ему. Это просто трата времени.

— Какое настроение у сборников?

— Я в сборной давно не появлялась и общаюсь лишь с теми, кто, как и я, поставил подпись. Сейчас легкая атлетика в отсутствие Девятовского полетит стремительно вниз. Как бы некоторые его ни недолюбливали, но в качестве руководителя легкой атлетики в Беларуси он делал буквально все. Никогда никого не подводил.

Разбаловал спортсменов до такой степени, что многие со своими вопросами шли не к старшим тренерам, а напрямую к Вадиму Анатольевичу. И нельзя не отметить, что при нем легкая атлетика пошла вверх. Мы принимали у себя различные международные соревнования, коммерческие старты, а сейчас командный чемпионат Европы-2021 у нас отобрали, полумарафон прикрыли…

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В августе белорусская марафонка Ольга Мазуренок подписала письмо спортсменов с требованиями к власти и осудила насилие. Позже стало известно, что с топ-бегуньей...
 
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