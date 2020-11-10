Аспрет: в Румынии пытаются спасти от вымирания живое ископаемое

Источник материала: Tut.by

В румынской реке Вылсан, кажется, все еще живет одна из самых редких в Европе рыб.



Аспрет. Фото: ANDREI TOGOR/MARCUS DRIMBEA/ALEX GAVAN FOUNDATION

Аспрет, он же романтихтис или румынский дартер, обитает на планете уже 65 млн лет, однако классифицировать его удалось только в 1956 году, и с тех пор он продолжает балансировать на грани исчезновения.

«Мы много лет пытались спасти его, и хотя сейчас нам говорят, что он исчез, мы по-прежнему уверены, что он все еще существует», — рассказал в интервью Би-би-си биолог Николаэ Крачун.

По официальным данным, популяция аспрета не превышает 10−15 особей, которые живут на километровом отрезке мелкой и каменистой горной речки Вылсан. Еще в начале 2000-х этих рыб было около 200.

Однако небольшая группа ученых и активистов все же надеется спасти эту рыбу от полного исчезновения. Недавно их сильно ободрила находка, сделанная их коллегой.

В конце октября ихтиолог Андрей Тогор обнаружил 12 особей аспрета на коротком отрезке реки.

«Это была настоящая фантастика — увидеть аспрета собственными глазами, — признался он в интервью Би-би-си. — Это лучшая награда для любого биолога».

Аспрет — настоящее живое ископаемое, эта небольшая рыбка, ведущая ночной образ жизни, практически не изменилась за многие миллионы лет. Однако за последние шесть десятилетий из-за человеческой деятельности ареал ее обитания и популяция резко сократились.

В первую очередь свою негативную роль сыграл каскад гидроэлектростанций, сооруженных на этой горной реке в конце 1960-х.

До этого рыбки водились не только на 30-километровом участке Вылсана, но и в двух соседних реках — Арджеше и Раул Доамней.

«Она исчезла из Раул Доамней, потому что там не осталось воды, целый год русло оставалось практически пересохшим, — поясняет Андрей Тогор. — Коммунистам не было дела до эндемичных видов».

Весной известный румынский альпинист и эколог Алекс Гаван решил использовать свое влияние, чтобы попытаться спасти аспрета.

«Детство мое прошло на Вылсане, — говорит он, — и уже тогда об этой рыбке ходили легенды, люди гадали, живет ли она еще в реке».

Вместе с биологом Николаэ Крачуном и еще несколькими людьми Гаван разработал план по спасению доисторической рыбы.

«Мы полагаемся на усилия добровольцев и на наши собственные средства, — отмечает он, — и если нам удастся спасти этот вид, это даст надежду на то, что не все потеряно».

«Я видел, как вода уходит из Вылсана, ее стало в два раза меньше, чем раньше, — вспоминает горный спасатель Адриан Даскалеску, на глазах которого строились плотины электростанций. — Я видел этих рыб, а потом они стали пропадать».

Но это далеко не все, что грозит рыбам. Есть еще и вырубка леса, фрагментация рек, уничтожение среды обитания, незаконный сброс мусора и кража речной гальки и крупных камней для строительных нужд.

Аспрет включен в список Бернской конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе как вид, которому грозит вымирание.

Среда обитания рыбы защищена европейским законом и входит в природный заповедник долины Вылсана. Но на закон мало кто обращает внимание.

План по спасению аспрета, разработанный активистами, включает восстановление экосистемы бассейна реки Вылсан, круглосуточную охрану, разъяснение важности спасения редкой рыбы местному населению и создание заказника, где можно будет также разводить этих рыб.

«Было бы полезно иметь в запасе аспретов на случай, если на реке случится какая-то катастрофа», — считает Николаэ Крачун, добавляя, что потенциально было бы неплохо вновь заселить этой рыбой Арджеш и Раул Доамней.

Разумеется, как и со всеми природоохранными проектами, сроки играют важнейшую роль.

Однако недавно обнаруженная небольшая популяция из 12 аспретов вселяет надежду на то, что их осталось не так мало, как гласит официальная статистика.

«Аспреты — это живые ископаемые, — говорит Крачун, — они нуждаются в защите уже потому, что это свидетели эволюции».

«Выживание этих рыб послужит барометром здоровья нашей планеты, — добавляет Андрей Тогор. — Они жили тут 65 млн лет. Люди не должны уничтожить их за какие-то 50, это несправедливо».