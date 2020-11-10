«Всё, к чему прикасается – превращается в дерьмо». Как беларусы высмеивают Лукашенко из-за БелАЭС, которая проработала всего 2 дня

Источник материала: KYKY

Пару дней назад, 7 ноября, Лукашенко торжественно открыл первую в стране атомную станцию, которую за российский кредит построили в Островце. Вы не поверите, но БелАЭС уже приостановила выработку электроэнергии – по сути, снова закрылась. В инфоцентре предприятия говорят, что для восстановления работы «требуется замена определенного оборудования».

Что думают по этому поводу в соцсетях

Соцсети уже превратили это событие в мощный повод для шуток. Смотрите сами.

Апхахаха. Выработка электроэнергии на БелАЭС всьо - приостановлена? Сколько дней поработала без поломок? Ну спасибо хоть не рванула. — Улит Палыч (@KlausEdge) November 10, 2020

БелАЭС с народом — Егор Рачковский (@egorrac) November 10, 2020

Атомные электростанции в мире: производят электроэнергию



БелАЭС: производит количество дней без происшествий на БелАЭС — Миша Ильин (@m_for_mixacb) November 10, 2020

На БелАЭС, торжественно открытой Лукашенко, приостановили выработку электроэнергии pic.twitter.com/lNc1OhA3yW — Чай з варэннем (@belteanews) November 10, 2020