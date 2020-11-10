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«Всё, к чему прикасается – превращается в дерьмо». Как беларусы высмеивают Лукашенко из-за БелАЭС, которая проработала всего 2 дня

10.11.2020 12:53 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Пару дней назад, 7 ноября, Лукашенко торжественно открыл первую в стране атомную станцию, которую за российский кредит построили в Островце. Вы не поверите, но БелАЭС уже приостановила выработку электроэнергии – по сути, снова закрылась. В инфоцентре предприятия говорят, что для восстановления работы «требуется замена определенного оборудования». 

Что думают по этому поводу в соцсетях 

Соцсети уже превратили это событие в мощный повод для шуток. Смотрите сами. 

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