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«Всё, к чему прикасается – превращается в дерьмо». Как беларусы высмеивают Лукашенко из-за БелАЭС, которая проработала всего 2 дня
Источник материала: KYKY>
Пару дней назад, 7 ноября, Лукашенко торжественно открыл первую в стране атомную станцию, которую за российский кредит построили в Островце. Вы не поверите, но БелАЭС уже приостановила выработку электроэнергии – по сути, снова закрылась. В инфоцентре предприятия говорят, что для восстановления работы «требуется замена определенного оборудования».
Что думают по этому поводу в соцсетях
Соцсети уже превратили это событие в мощный повод для шуток. Смотрите сами.
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