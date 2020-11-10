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Akute, «Союз», Бакей и другие белорусы выступят на концерте солидарности
Источник материала: Tut.by
Популярные белорусские музыканты
Организаторы концерта предлагают вам вспомнить атмосферу фестивальной эклектики, по которой вы, возможно, соскучились. Свои сеты вечером 13 ноября для вас отыграют рэперы Бакей и Kakora, группы Akute, «Союз» и Applepicker, а также певица Лиса.
Вход на концерт стоит 10 рублей, билеты будут продаваться на входе. Заработанные с продажи билетов средства поддержат не только артистов, которые давно не выступали с концертами, но и пострадавших в 2020 году белорусов.
Об эпидемиологической повестке организаторы тоже не забыли: входная группа и барные зоны клуба будут оснащены антисептиком, а каждому гостю мероприятия дадут медицинскую маску. Тех, у кого есть температура, кашель и одышка, просят воздержаться от посещения концерта.
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Популярные белорусские музыканты выступят 13 ноября на совместном концерте в Re: Public. В этот вечер на сцене клуба споют группы Akute, «Союз», рэпер Бакей и другие. Билеты...
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