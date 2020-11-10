Akute, «Союз», Бакей и другие белорусы выступят на концерте солидарности

Источник материала: Tut.by

Популярные белорусские музыканты выступят 13 ноября на совместном концерте в Re:Public . В этот вечер на сцене клуба споют группы Akute, «Союз», рэпер Бакей и другие. Билеты — по 10 рублей.



Фото: unsplash.com

Организаторы концерта предлагают вам вспомнить атмосферу фестивальной эклектики, по которой вы, возможно, соскучились. Свои сеты вечером 13 ноября для вас отыграют рэперы Бакей и Kakora, группы Akute, «Союз» и Applepicker, а также певица Лиса.

Вход на концерт стоит 10 рублей, билеты будут продаваться на входе. Заработанные с продажи билетов средства поддержат не только артистов, которые давно не выступали с концертами, но и пострадавших в 2020 году белорусов.

Об эпидемиологической повестке организаторы тоже не забыли: входная группа и барные зоны клуба будут оснащены антисептиком, а каждому гостю мероприятия дадут медицинскую маску. Тех, у кого есть температура, кашель и одышка, просят воздержаться от посещения концерта.

Когда: 13 ноября, 19.00

Где: Re:Public

Сколько: 10 рублей (билеты на входе)