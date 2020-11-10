ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Akute, «Союз», Бакей и другие белорусы выступят на концерте солидарности

10.11.2020 12:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Популярные белорусские музыканты выступят 13 ноября на совместном концерте в Re:Public. В этот вечер на сцене клуба споют группы Akute, «Союз», рэпер Бакей и другие. Билеты — по 10 рублей.


Фото: unsplash.com

Организаторы концерта предлагают вам вспомнить атмосферу фестивальной эклектики, по которой вы, возможно, соскучились. Свои сеты вечером 13 ноября для вас отыграют рэперы Бакей и Kakora, группы Akute, «Союз» и Applepicker, а также певица Лиса.

Вход на концерт стоит 10 рублей, билеты будут продаваться на входе. Заработанные с продажи билетов средства поддержат не только артистов, которые давно не выступали с концертами, но и пострадавших в 2020 году белорусов.

Об эпидемиологической повестке организаторы тоже не забыли: входная группа и барные зоны клуба будут оснащены антисептиком, а каждому гостю мероприятия дадут медицинскую маску. Тех, у кого есть температура, кашель и одышка, просят воздержаться от посещения концерта.

Когда: 13 ноября, 19.00
Где: Re:Public
Сколько: 10 рублей (билеты на входе)

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярные белорусские музыканты выступят 13 ноября на совместном концерте в Re: Public. В этот вечер на сцене клуба споют группы Akute, «Союз», рэпер Бакей и другие. Билеты...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Всё, к чему прикасается – превращается в дерьмо». Как беларусы высмеивают Лукашенко из-за БелАЭС, которая проработала всего 2 дня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика