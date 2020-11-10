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Белорусы выступили за перенос ЧМ-2021 по хоккею

10.11.2020 13:03 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Из более 420 тыс. белорусов, принявших голосование на платформе «Голос», 90,85% высказались за перенос из Беларуси чемпионата мира по хоккею 2021 года.

На платформе “Голос” 9 ноября завершилось голосование по вопросу переноса Чемпионата мира по хоккею из Беларуси в другую страну в связи со сложившимся политическим кризисом. В голосовании, продлившимся менее недели, приняли участие 420 075 человек, из них 90,85% выступили за отмену мероприятия, 3,41% предложили не отменять турнир, еще 5,74% респондентов затруднились с ответом.

Голосование инициировал Беларусский фонд спортивной солидарности (БФСС), защищающий права спортсменов, пострадавших от произвола режима Александра Лукашенко. В описании кампании авторы отметили:

“В 2021 году Латвия и Беларусь должны провести Чемпионат мира по хоккею. Но сегодня в нашей стране творится беззаконие: власти жестко подавляют мирные протесты, бросают гранаты в безоружных людей, пытают и убивают несогласных с режимом. Сейчас чемпионат особенно выгоден Александру Лукашенко: через это значимое спортивное и политическое событие он будет легитимизировать свой статус и спасать репутацию. И еще циничнее бороться с народом, требующим его отставки. 18 ноября на заседании Совета Международной федерации хоккея решится судьба ЧМ-2021. Мнение белорусского народа станет определяющим в этих переговорах”, - отметили авторы кампании.

Исполнительный директор БФСС Александр Опейкин напомнил: “Спорт всегда оставался любимой игрушкой Александра Лукашенко: он фотографировался со спортивными знаменитостями, чтобы укрепить свой рейтинг за счет знакомства с атлетами, заявлял, что все победы спортсменов - его заслуга, и сам светился под софитами камер на хоккейных и лыжероллерных трассах. Но сегодня и рабочие заводов, и студенты, и пенсионеры, и спортсмены отвернулись от Лукашенко: более 1000 спортсменов подписали открытое письмо против результатов сфальсифицированных выборов и за прекращение террора в стране. Если политический кризис в Беларуси не разрешится в ближайшее время, Чемпионат в Минске может превратиться в настоящую катастрофу. Общественные протесты во время турнира только усилятся, спортсмены и иностранные болельщики станут свидетелями насильственных действий белорусских силовиков по отношению к мирным гражданам: начнутся массовые аресты гражданских активистов, как это уже было перед чемпионатом мира в 2014 году”.

Опасения А.Опейкина разделяют многие другие спортивные функционеры. Так, главный тренер сборной Швеции по хоккею Юхан Гарпенлов в интервью на прошлой неделе заявил: “Если вас интересует мое личное мнение, то я считаю, что нам не следует играть в Беларуси. Но я наемный работник Шведской федерации хоккея, поэтому полечу туда, куда они посчитают необходимым”. В то же время премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил, что прибалтийская республика готова провести все запланированные матчи Чемпионата мира по хоккею самостоятельно, добавив, что сомневается в том, что сами хоккеисты пожелают отправиться на турнир в Минск.

Платформа “Голос” была выбрана для проведения голосования не случайно: именно она зарекомендовала себя как реальный инструмент прямой демократии в ходе последних президентских выборов в Беларуси. Именно на платформе “Голоса” будет строиться система будущей электронной демократии, решающей все избирательные вопросы: от поправок в Конституцию до распределения налогов на муниципальном уровне.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Из более 420 тыс. белорусов, принявших голосование на платформе «Голос», 90,85% высказались за перенос из Беларуси чемпионата мира по хоккею 2021 года.
 
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