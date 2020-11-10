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БелАЭС приостановила выработку электроэнергии

10.11.2020 13:03 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Выработка электроэнергии на Белорусской атомной станции временно приостановлена.

Это подтвердил "Интерфаксу" представитель информационного центра БелАЭС.

"Выработки электроэнергии на БелАЭС на данный момент нет. Накануне Минэнерго сообщило, что (для восстановления выработки электроэнергии - ИФ) требуется замена определенного оборудования", - сказал представитель инфоцентра.

 
 
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Выработка электроэнергии на Белорусской атомной станции временно приостановлена.
 
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