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БелАЭС приостановила выработку электроэнергии
10.11.2020 13:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Выработка электроэнергии на Белорусской атомной станции временно приостановлена.
Это подтвердил
"Выработки электроэнергии на БелАЭС на данный момент нет. Накануне Минэнерго сообщило, что (для восстановления выработки электроэнергии - ИФ) требуется замена определенного оборудования", - сказал представитель инфоцентра.
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Выработка электроэнергии на Белорусской атомной станции временно приостановлена.
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