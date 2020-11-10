В Минске могут появиться улицы Лученка и Савицкого. Что думаете?

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Минские власти снова спрашивают наше мнение. На этот раз насчет названий улиц (которые все прибавляются и прибавляются, хотя строить жилье в столице вроде как и нельзя ). Как сообщает агентство «Минск-Новости» , Комиссия по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска выносит на рассмотрение горожан свежие предложения.

Так, предлагается присвоить следующие наименования улицам, расположенным в границах пр. Партизанского, ул. Кулешова и Шишкина, №1 — Рудобельская (по названию села Рудобелка), №2 — имя партизана, Героя Советского Союза Михаила Мормулева и №4 — имя Виктора Ливенцева, исключив наименование его именем улицы, расположенной в границах ул. Одесской — Лазо — Ушакова — Котовского — Челюскинцев.

Улице №1, проектируемой от Игуменского тракта и являющейся продолжением ул. Монюшко, — имя Станислава Монюшко. Кроме того, улицам №7, 8 и 12, проектируемым на территории строительства объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс „Минск Мир“», — имена Леонида Левина, Михаила Савицкого и Игоря Лученка.

Горожане могут высказать свои предложения и пожелания по данному вопросу, направив их в адрес управления культуры Мингорисполкома (220006, г. Минск, ул. Маяковского, 22, к. 2) в течение двух ближайших недель.