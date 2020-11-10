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Прокуратура: пешеход двигался в направлении инспектора с ножом в руке. Приговор — 4 года колонии
Источник материала: Onliner
Случай имел место в Пинске вечером 12 августа. Официальная версия МВД такова: «Сотрудники ГАИ остановили пешеходов, которые в нетрезвом состоянии нарушали ПДД. Во время разбирательства один из мужчин начал проявлять агрессию и двигаться в направлении инспекторов. В правой руке он держал нож». Сразу стоит подчеркнуть, что инспекторы не пострадали. Сегодня в Генпрокуратуре сообщили, что по этому делу вынесен приговор.
«Сотрудник ГАИ потребовал бросить нож и предупредил о применении физической силы и спецсредств, — сообщали в МВД сразу после инцидента. — Мужчина не реагировал на предупреждения и продолжал двигаться в направлении правоохранителей. В результате инцидента 30-летний пинчанин был задержан».
В Генпрокуратуре уточнили: «Мужчина в нетрезвом виде грубо нарушил общественный порядок вблизи одного из административных зданий Пинска. Обвиняемый оказал активное сопротивление — с использованием ножа стал угрожать расправой инспекторам и милиционеру-водителю, который также пытался пресечь его противоправные действия».
«Свое поведение мужчина впоследствии объяснил опьянением, — сообщают о финале дела в прокуратуре. — У него зафиксировано содержание алкоголя в крови в 1,8 промилле. Он также заявил, что ничего не помнит. Убедительных объяснений тому, зачем взял с собой нож в общественное место, не привел. В содеянном раскаялся».
По данным Генпрокуратуры, мужчина был признан виновным в угрозе применения насилия в отношении сотрудников ОВД по ст. 364 УК РБ. В качестве наказания ему назначили 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Случай имел место в Пинске вечером 12 августа. Официальная версия МВД такова: «Сотрудники ГАИ остановили пешеходов, которые в нетрезвом состоянии нарушали ПДД. Во...
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