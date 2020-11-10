Ценообразованием будет заниматься провластный профсоюз. МАРТ расформируют?

Источник материала: АФН

Лукашенко потребовал от ФПБ взять контроль над ценообразованием и качеством услуг ЖКХ.

"Мы договаривались, и я просил профсоюзы, чтобы они жестко взяли под контроль ценообразование. Я вижу, что профсоюзы больше даже, чем государственные органы, занимаются этой проблемой. И поверьте, люди, которых вы призваны поддерживать, это оценят. Они уже оценили", - заявил Лукашенко на встрече с главой ФПБ Михаилом Ордой.

По его словам, нужно контролировать цены в отношении тех нескольких десятков позиций, в которых прежде всего нуждаются обычные люди.

"Ничего страшного. Не надо тут заявлять о том, что это рынок, еще что-то, демократия… Увидели и рынок, и демократию. Во всех странах, не только в Европе, но и Америка продемонстрировала свою демократию. Поэтому интересы народа, интересы наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики", - говорит пенсионер.

"…на качество (услуг ЖКХ – ред.) надо обратить внимание. Услуги именно, как они оказываются. Они всегда в социальных опросах идут на первом месте. Вот две проблемы. Профсоюзы должны жестко взять на контроль", - потребовал Лукашенко.