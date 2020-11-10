Лукашенко требует до конца года создания профсоюзных первичек в частных компаниях или ликвидация

Источник материала: АФН

Лукашенко заявил, что до конца года должен быть решен вопрос создания профсоюзных организаций на всех частных предприятиях.

"Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен", - заявил Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой.

«Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Вы должны внести эти предложения. Шутить мы не будем больше», - пригрозил Лукашенко.

«Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране. Но ладно, мы разберемся по отдельным направлениям. Но профсоюзные организации должны быть созданы. И в этом вы отступать не в коем случае не должны», - добавил он.

Он пообещал Орде поддержку властей на всех уровнях.

"Хочу вас предупредить, что вам не следует перед кем-то оправдываться. Потому что мы видим, и я особенно, какой сегодня осуществляется накат на официальные профсоюзы. Поэтому ни в коем случае никто не должен ни перед кем оправдываться. Тем более уходить в оборону. Профсоюзы работали и будут работать. Власть будет поддерживать профсоюзы на всех уровнях", - сказал пенсионер.