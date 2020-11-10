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Он еще угрожает! Лукашенко выставил частникам ультиматум: "ячейка" ФПБ или ликвидация

10.11.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко угрожает частным предприятиям ликвидацией в случае отсутствия на предприятии "ячейки" ФПБ



"Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен. 

Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, то эти частные предприятия будут ликвидированы. Вы должны внести предложение. Шутить мы не будем больше.

Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране", - заявил Лукашенко, уже в который раз отождествляя себя лично со всем государством.

Но, напомним, что это абсолютно разные и на данный момент уже несовместимые вещи.


И, кстати, согласно ст. 2 закона "О профессиональных союзах", "граждане РБ имеют право добровольно создавать по своему выбору профсоюзы, а также вступать в профоюзы при соблюдении их уставов".

Но кому-то у нас "иногда не до законов"...
 
 
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Лукашенко угрожает частным предприятиям ликвидацией в случае отсутствия на предприятии "ячейки" ФПБ
 
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