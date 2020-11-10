Российские миротворцы в Карабахе минимум на 5 лет: опубликован текст заявления глав Азербайджана, Армении и России

Совместное заявление предусматривает размещение только российских миротворцев.





В нем указано, что российские миротворцы размещаются в регионе сроком на пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды в случае необходимости.





"Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1 960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники", - указано в заявлении лидеров.





"<...> Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации - пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения", - отмечается в документе.