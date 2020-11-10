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Российские миротворцы в Карабахе минимум на 5 лет: опубликован текст заявления глав Азербайджана, Армении и России

10.11.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кремль опубликовал полный текст совместного заявления президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна по ситуации в Нагорном Карабахе.

Совместное заявление предусматривает размещение только российских миротворцев.

В нем указано, что российские миротворцы размещаются в регионе сроком на пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды в случае необходимости.

"Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1 960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники", - указано в заявлении лидеров. 

"<...> Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации - пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения", - отмечается в документе.
 
 
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Кремль опубликовал полный текст совместного заявления президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении...
 
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