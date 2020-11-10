Каршеринг Anytime обновил приложение и добавил новые функции

Anytime провел полномасштабное обновление сервиса. Компания провела апгрейд тарифной линейки, вернула поминутный тариф, перешла на новую платформу и новое приложение и внедрила дополнительные функции.





Все нововведения основаны на результатах исследований, проведенных компанией среди автомобилистов нынешним летом, и учитывают ключевые пожелания как действующих, так и потенциальных пользователей сервиса.

В частности, в ходе исследований выяснилось, что 60% клиентов считают наиболее привлекательным поминутный тариф. 40% автолюбителей не используют каршеринг, так как их волнует ответственность перед компанией при ДТП. 21% клиентов утверждают, что самым главным фактором выбора каршеринга при планировании поездок является наличие автомобилей поблизости.

В число самых популярных пожеланий клиентов также вошли возможность просчитать стоимость поездки из пункта А в пункт Б, а также узнать уровень заправки автомобиля заранее.

На базе этих данных компания Anytime решила вернуть поминутный тариф. Более того, в нем будут предусмотрены скидки в ночные и утренние часы.

В линейке тарифов также появится тариф Zero с нулевой ответственностью при ДТП.

Для постоянных клиентов вводятся «проездные» на 3, 5, 7, 15 или 30 дней на определенное количество минут. Для владельцев «проездных» стоимость минуты будет ниже, тратить время можно будет в комфортном для себя режиме, а тарифы на автомобили премиум и эконом-класса будет одинаковы.

Благодаря переезду приложения Anytime на новую платформу для пользователей станут доступны и другие новые функции. Например, «Радар», который будет следить за появлением поблизости каршерингового автомобиля и при необходимости автоматически бронировать его. А сервис «Фикс-тариф» позволит, указав маршрут, заранее рассчитать стоимость поездки вне зависимости от дорожного трафика.

Пожелание клиентов знать уровень заправки автомобиля также реализовано в новом приложении — на карте в приложении карте появятся изображения машинок с индикатором уровня топлива.

Новое приложение появилось утром 10 ноября. Каждый пользователь, зайдя в приложение Anytime, увидит информационный баннер, при нажатии на который обновление произойдет автоматически. Все ранее введенные личные данные сохранятся.

Международный каршеринг Anytime вышел на белорусский рынок в сентябре 2018 года. На сегодняшний день воспользоваться услугами компании могут жители Минска, Гомеля и Бреста.

В парке Anytime более 500 автомобилей —Volkswagen Polo, Geely Emgrand 7 и BMW 320i. В Минске доступно свыше 300 автомобилей.

На арендованном автомобиле разрешено передвигаться по всей территории Беларуси, но оставить машину необходимо в зоне охвата, то есть в Бресте, Минске или Гомеле.

В базе пользователей на сегодня зарегистрировано более 150 тысяч человек. Согласно данным компании, средняя продолжительность поездки на каршеринге в Минске составляет около 25 минут.

Воспользоваться услугами сервиса могут лица не моложе 19 лет с водительским стажем не менее 1 года.