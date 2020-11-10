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«Перспектива» добилась от столичных властей продления аренды площадок под лоточную торговлю плодоовощной продукцией
Источник материала: Навiны
РОО «Перспектива» добилась от столичных властей продления аренды площадок под лоточную торговлю плодоовощной продукцией в Минске для добросовестных продавцов, сообщил
По его словам, такое решение выработано в ходе онлайн-конференции 2 ноября с участием представителей «Перспективы», предпринимателей, осуществляющих лоточную торговлю, заместителя министра экономики Елены Перминовой, заместителя председателя Мингорисполкома Юрия Трущенко, заместителя министра по налогам и сборам Светланы Шевченко, представителей МАРТ и Госкомимущества. Протокол заседания получен «Перспективой» 10 ноября.
Шумченко напомнил, что ранее Мингорисполком устно отказал в продлении аренды площадок под размещение лотков для торговли плодоовощной продукцией 40 субъектам хозяйствования. «Перспектива» с целью не допустить уничтожения данного вида предпринимательской деятельности, которое могло бы привести к расширению нелегальной торговли, обратилась в Администрацию президента, правительство, Минэкономики, Мингорисполком, МАРТ.
«Мы попытались достучаться и достучались до чиновников. «Перспектива» сейчас подготовит списки на продление договоров аренды для добросовестных предпринимателей. Потом будем видеть, как сложится ситуация», — отметил Шумченко.
По его мнению, результаты конференции положительные. «Я очень надеюсь, что бизнес будет работать и дальше. Мы также надеемся, что будет достигнут компромисс с городскими властями в части установления новых лотков, кассовых аппаратов и терминалов, у кого их пока нет. В целом будет вестись разговор о новых подходах, чтобы было всем удобно и не было проблем», — заключил руководитель объединения.
Как сообщалось, в начале октября столичные власти массово начали отказывать предпринимателям в продлении аренды мест под лотки. То, что власти планируют постепенно уйти от размещения на улицах лотков для овощей и фруктов, следовало из ответа Мингорисполкома «Перспективе» за подписью заместителя председателя Юрия Трущенко. В письме подчеркивалось, что в Минске «обеспечено эффективное функционирование розничной торговой сети, ориентированной на обслуживание широких слоев населения, а также качественное обновление сети за счет открытия современных объектов торговли и общественного питания». Мингорисполком также перечислил выявленные санэпидемслужбой нарушения в лоточной торговле (ненадлежащее содержание торговых мест и оборудования; реализация испорченных фруктов и овощей; реализация плодоовощной продукции без документов, подтверждающих ее качество и безопасность; отсутствие сведений о прохождении медосмотра и гигиенического обучения работников и другие).
«С учетом изложенного, в Минске перспективным видится развитие торговли и общественного питания через стационарные объекты различных форматов с постепенным уходом от размещения на улицах нестационарных объектов», — отмечалось в ответе горисполкома.
«Перспектива» посчитала, что таким образом будет уничтожен удобный для многих минчан бизнес и работу потеряют около тысячи предпринимателей, прекратятся выплаты налогов в бюджет.
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«Перспектива» добилась от столичных властей продления аренды площадок под лоточную торговлю плодоовощной продукцией
РОО «Перспектива» добилась от столичных властей продления аренды площадок под лоточную торговлю плодоовощной продукцией в Минске для добросовестных продавцов,...
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