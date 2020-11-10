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Госатомнадзор: Возникшая необходимость замены оборудования на первом блоке БелАЭС не влияет на безопасность объекта

10.11.2020 13:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Возникшая необходимость замены определенного оборудования на первом энергоблоке Белорусской АЭС не влияет на безопасность этого ядерного энергетического объекта, сообщил БелаПАН консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Олег Соболев.

Госатомнадзор: Возникшая необходимость замены оборудования на первом блоке БелАЭС не влияет на безопасность объекта

 

«Мы следим за ситуацией на БелАЭС, — заверил он. — У них сейчас этап энергетического пуска, на который они 23 октября получили лицензию МЧС. Соответственно, на этом этапе у них предусматриваются работы и испытания. Вчера в ходе испытания они выявили необходимость замены электротехнического оборудования, которое относится к четвертому классу, то есть оно не влияет на безопасность. Несмотря на то что оно не влияет на безопасность, они в любом случае уведомили Госатомнадзор, они обязаны это делать».

«Мы в свою очередь убедились в том, что безопасность первого энергоблока обеспечивается надлежащим образом персоналом и системами безопасности Белорусской АЭС, которые работают в штатном режиме. Они сейчас, повторюсь, на этапе энергетического пуска. Поскольку этот этап предполагает в том числе испытания, такие события возможны. Мы, естественно, продолжаем наш надзор на площадке, который ведется 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Помимо уведомления наши инспекторы на месте контролируют события», — добавил представитель Госатомнадзора.

На вопрос, уведомляла ли администрация атомной станции регулирующий орган об остановке производства электроэнергии, Соболев ответил, что Госатомнадзор следит за сферой ядерной безопасности объекта, а вопрос генерации электричества «по сути не сильно-то и волнует».

«Это вопросы, которыми озабочены «Белэнерго», в состав которого входит Белорусская АЭС, и Министерство энергетики. Наша главная забота была в том, чтобы убедиться, все ли в порядке с обеспечением ядерной и радиационной безопасности. Мы убедились, что все в порядке», — отметил консультант профильного департамента МЧС.

3 ноября первый блок АЭС включили в энергосистему страны, он начал вырабатывать электричество. За первые три дня работы на блоке произвели 22 млн киловатт-часов электроэнергии. 7 ноября мощность первого энергоблока была повышена до 400 МВт.

9 ноября в белорусских телеграм-каналах появилось сообщение, что накануне турбина первого энергоблока БелАЭС была остановлена вследствие выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов. В тот же день литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid заявил, что с полудня 8 ноября электроэнергия на Белорусской АЭС не вырабатывается. Вечером 9 ноября пресс-служба Минэнерго сообщила, что в ходе испытаний на первом блоке «выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования».

Ввести первый энергоблок БелАЭС в промышленную эксплуатацию, при которой он будет работать на 100% мощности, планируется в первом квартале 2021 года. Второй энергоблок, как предполагается, будет выведен на полную мощность в 2022 году.

 
 
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