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Минчанин: в ответ на замечание за парковку водитель Audi с дипномерами ответил лишь «it makes no difference»

10.11.2020 13:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Житель столицы Дмитрий рассказал о небольшом диалоге с автомобилистом, разговаривающем на английском языке, который вызвал у минчанина, мягко говоря, негодование. Беседа была вызвана неаккуратной парковкой «иностранца»: на участке, где часто не хватает мест, он поставил Audi на два машино-места.

Сегодня около 10:15 оказался в районе ресторана «МакДональдс» в Уручье, — рассказал Дмитрий. — Рядом со мной (сбоку) припарковался автомобиль. Номера я не видел, потому обращался к водителю как к рядовому автомобилисту. Я открыл дверь и сказал водителю, мол, там, где вы стали, могли бы поместиться два автомобиля.

Минчанин: в ответ на замечание за парковку водитель Audi с дипномерами ответил лишь «it makes no difference»

Ответ, если честно, обескуражил, — продолжает минчанин. — Он начал отвечать по-английски. Заявил, насколько я понял, что ему так удобно — когда расстояние до его автомобиля несколько метров. Я тоже перешел на английский: вы в одиночку заняли два места. Мужчина продолжал в том же духе: «It makes no difference to me. Call the police» («Мне без разницы. Вызывайте полицию»). Он захлопнул дверь и, улыбаясь, ушел.

Стоит напомнить, что национальные ПДД разрешают ставить ТС на стоянку с соблюдением требований дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки, а при их отсутствии — при условии рационального использования места стоянки (п. 139).

Известно, что в подобных случаях Министерство иностранных дел может выступить с заявлением о недопустимости пренебрежения законами и постановлениями государства пребывания. «МИД внимательно следит за соблюдением аккредитованными дипломатическими представительствами Венской конвенции о дипломатических сношениях, — ранее подчеркивали в министерстве. — Этот документ предусматривает предоставление дипкорпусу определенных привилегий и иммунитетов. Однако он не дает индульгенцию на вседозволенность, в особенности на дороге. Более того, Венская конвенция четко предписывает, что сотрудники дипмиссий, пользующиеся привилегиями и иммунитетами, обязаны без ущерба для своих привилегий и иммунитетов уважать законы и постановления государства пребывания. Правила дорожного движения — это Закон».

 
 
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Житель столицы Дмитрий рассказал о небольшом диалоге с автомобилистом, разговаривающем на английском языке, который вызвал у минчанина, мягко говоря, негодование....
 
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