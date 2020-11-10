Тестировщик-украинец украл $10 миллионов у Microsoft — купил дом и Tesla

Источник материала: Onliner

Гражданин Украины Владимир Квашук работал в Microsoft. За это время он успел украсть у работодателя цифровой валюты на сумму $10 млн. Деньги он среди прочего потратил на дом у озера стоимостью $1,6 млн, а также автомобиль Tesla. Проживал 26-летний парень в городе Бентон, штат Вашингтон.

Владимир Квашук использовал довольно хитрую схему для кражи подарочных карт Microsoft и их последующей продажи. Так, он использовал тестовые учетные записи коллег, а также различные сервисы по использованию и купле-продажи криптовалюты. Только за семь месяцев он перевел на свои счета $2,8 млн в биткоинах. В налоговой декларации при этом указал, что все деньги — это подарок от родственника.

Ближайшие девять лет Квашук проведет в американской тюрьме. Одновременно он должен выплатить $8,345 млн, а после отбытия наказания его депортируют в Украину.