Белорусскую АЭС остановили: она перестала вырабатывать электроэнергию

Источник материала: Onliner

Вчера в редакцию Onliner поступило сообщение от человека, который представился работником Белорусской АЭС. Он заявил о выходе из строя трансформаторов, что якобы заставило прекратить выработку электроэнергии. Сегодня эта информация подтвердилась: как рассказали Onliner в Госатомнадзоре, представители атомной станции уведомили специалистов об остановке турбины.

— 8-го числа мы получили официальное уведомление от БелАЭС о том, что в ходе испытаний возникла необходимость замены электротехнического оборудования (измерительных трансформаторов). Само это оборудование 4-го класса безопасности, которое к ядерной и радиационной безопасности отношения не имеет и на нее не влияет.

Мы в свою очередь убедились в том, что персонал и системы безопасности БелАЭС работают в штатном режиме и обеспечивают ее безопасность. Убедились мы не только по уведомлению, но и благодаря круглосуточному надзору, который мы ведем на площадке.

— Что касается выработки электроэнергии, то мы к этому непосредственного отношения не имеем. Однако в документе все же было сказано о выходе из строя оборудования, который повлек за собой необходимость остановки турбины. Очевидно, электроэнергия в таком случае вырабатываться не может, — рассказал Onliner консультант Госатомнадзора МЧС Олег Соболев.

Мы обратились в Министерство энергетики за комментарием, его обещали опубликовать после обеда.

Напомним, что первую электроэнергию от Белорусской АЭС мы получили 3 ноября. Официально ее запустили 7 ноября, а остановили 8-го.

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