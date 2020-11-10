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Hyundai после столкновения с BMW оказался на тротуаре и сбил школьницу

10.11.2020 13:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

О ДТП с серьезными последствиями, случившемся вчера в Гомеле, сообщает УВД региона. В облцентре около 18:00 20-летняя девушка на Hyundai выехала на перекресток на красный свет, где произошло столкновение с автомобилем BMW. Такова предварительная версия ГАИ. После этого Hyundai сбил девочку-подростка.

«Стаж вождения девушки на Hyundai — менее двух лет, — сообщили в Госавтоинспекции. — Именно она выехала на пересечение улицы Красноармейской и пр. Ленина на запрещающий сигнал светофора. После столкновения с BMW под управлением 46-летнего водителя Hyundai вошел в неуправляемый занос. Последний автомобиль выехал на тротуар, где совершил наезд на 15-летнюю девочку-пешехода».

Hyundai после столкновения с BMW оказался на тротуаре и сбил школьницу

Школьница с травмами была госпитализирована в травматологическое отделение горбольницы.

 
Теги: Гомель
 
 
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О ДТП с серьезными последствиями, случившемся вчера в Гомеле, сообщает УВД региона. В облцентре около 18:00 20-летняя девушка на Hyundai выехала на перекресток на красный...
 
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