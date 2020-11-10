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В автозаке был газ. Рассказ медика о пытках силовиков – не для слабонервных
Источник материала: KYKY>
Ирина Маркелова работает врачом-эндоскопистом в медицинском центре ЛОДЭ. В прошедшее воскресенье она гуляла по Минску вместе со своими друзьями – из-за чего попала в СИЗО. По
Ирину задержали около Дворца Спорта, она попала в автозак с камерами. Вот, что там было: «Мы почувствовали какой-то запах – как будто пустили газ. Все начали кашлять. Мне казалось, что я не могу дышать. У меня был ларингоспазм (это когда голосовые связки полностью смыкаются) – невозможно ни вдохнуть, ни выдохнуть. Это состояние, когда вы понимаете: вы умираете. Умереть от асфиксии очень легко. Мои соседки начали кричать, что человеку плохо. Но там никто не слышал, потому что двери были закрыты. До этого в коридорчик между камерами бросали парней и били. Возможно, на кого-то распыляли газ и он попал на нас».
Из автозака Ирину вместе со всеми «выгрузили» в Заводском РУВД: «На улице мы стояли лицом к стене минут 10−15, а потом нас перевели в актовый зал, где было много избитых ребят. У некоторых лица были помечены краской, волосы выстрижены, они хромали».
Затем врача повезли в Жодино, но до этого у нее забрали цепочку с крестиком и серьги:
Нас заставляли идти по коридорам на корточках, как гуси. Пенсионеры, которым было 60−70 лет, тоже были вынуждены были так идти. Одна женщина не справлялась, у нее были проблемы с суставами. При этом тюремный надзиратель крикнул: «Так, встала! Из-за тебя все пойдут так до конца». Иначе, как пытками, это не назовешь.
Нас раздели догола и осматривали даже промежность. После завели в камеру. На 12 человек было 6 нар из металлических пластин. Лежали по двое. На мне был лыжный костюм, поэтому лежать было не так больно, как остальным.
Ирине «повезло». Тем же днем ее отправили на суд, после которого она отправилась домой – так как ее дело отправили на доработку и дали повестку в суд на 23 ноября. Мужу Ирины – хирургу Минского научно-практического центра хирургии, транспланталогии и гематологии Дмитрию Маркелову – «повезло» меньше. Он находится за решеткой за участие в акции солидарности медиков со студетами, которая прошла 2 ноября.
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Ирина Маркелова работает врачом-эндоскопистом в медицинском центре ЛОДЭ. В прошедшее воскресенье она гуляла по Минску вместе со своими друзьями – из-за чего...
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