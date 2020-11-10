В автозаке был газ. Рассказ медика о пытках силовиков – не для слабонервных

Источник материала: KYKY

Ирина Маркелова работает врачом-эндоскопистом в медицинском центре ЛОДЭ. В прошедшее воскресенье она гуляла по Минску вместе со своими друзьями – из-за чего попала в СИЗО. По информации «Радыё Свобода» рассказываем, что было с медиком за решеткой.

Ирину задержали около Дворца Спорта, она попала в автозак с камерами. Вот, что там было: «Мы почувствовали какой-то запах – как будто пустили газ. Все начали кашлять. Мне казалось, что я не могу дышать. У меня был ларингоспазм (это когда голосовые связки полностью смыкаются) – невозможно ни вдохнуть, ни выдохнуть. Это состояние, когда вы понимаете: вы умираете. Умереть от асфиксии очень легко. Мои соседки начали кричать, что человеку плохо. Но там никто не слышал, потому что двери были закрыты. До этого в коридорчик между камерами бросали парней и били. Возможно, на кого-то распыляли газ и он попал на нас».

Из автозака Ирину вместе со всеми «выгрузили» в Заводском РУВД: «На улице мы стояли лицом к стене минут 10−15, а потом нас перевели в актовый зал, где было много избитых ребят. У некоторых лица были помечены краской, волосы выстрижены, они хромали».

Затем врача повезли в Жодино, но до этого у нее забрали цепочку с крестиком и серьги:

«У входа в здание тюрьмы, как и в автозаке, лежал бело-красно-белый флаг. Одна женщина старалась не наступать на флаг – ее за это ударили.

Нас заставляли идти по коридорам на корточках, как гуси. Пенсионеры, которым было 60−70 лет, тоже были вынуждены были так идти. Одна женщина не справлялась, у нее были проблемы с суставами. При этом тюремный надзиратель крикнул: «Так, встала! Из-за тебя все пойдут так до конца». Иначе, как пытками, это не назовешь.

Нас раздели догола и осматривали даже промежность. После завели в камеру. На 12 человек было 6 нар из металлических пластин. Лежали по двое. На мне был лыжный костюм, поэтому лежать было не так больно, как остальным.

Ночью привели еще женщин – в камере на 6 человек нас было 27, дышать было невозможно. Не хватало кислорода. Нас не кормили больше суток».

Ирине «повезло». Тем же днем ее отправили на суд, после которого она отправилась домой – так как ее дело отправили на доработку и дали повестку в суд на 23 ноября. Мужу Ирины – хирургу Минского научно-практического центра хирургии, транспланталогии и гематологии Дмитрию Маркелову – «повезло» меньше. Он находится за решеткой за участие в акции солидарности медиков со студетами, которая прошла 2 ноября.