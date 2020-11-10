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Беларусь не может осилить инфраструктурный проект в Великом камне
Источник материала: АФН
Правительство Беларуси уже во второй раз на год откладывает срок реализации проекта в Великом камне с китайским финансированием, следует из постановления Совмина №632 от 6 ноября 2020 года.
Речь идет об инвестиционном проекте «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры стартовой зоны северной площадки территории первоочередного освоения Китайско-Белорусского индустриального парка «под ключ».
Китай предоставил под этот проект финансирование в объеме $170 млн. сроком на 15 лет. Однако с освоением китайских денег у Беларуси по традиции возникают проблемы.
Проект предполагалось реализовать в 2015-2019 годах. Однако срок реализации власти РБ вначале отложили до 2020 года, а теперь и вовсе перенесли на 2021 год.
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Правительство Беларуси уже во второй раз на год откладывает срок реализации проекта в Великом камне с китайским финансированием, следует из постановления Совмина...
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