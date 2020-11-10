Литва закупит у США боевые вертолеты Black Hawk

Источник материала: АФН

Литва закупит у США четыре боевых вертолета UH-60M Black Hawk. Соответствующий контракт должен быть подписан уже на текущей неделе, сообщило министерство обороны в Вильнюсе во вторник, 10 октября.

Литва заплатит за вертолеты в общей сложности 181 млн евро. США выделили на поддержку проекта 25 млн евро, передает DW.

Первые поставки запланированы на конец 2024 года. Помимо самих вертолетов, Литва получит также оборудование, запчасти и инструктаж. Контракт предусматривает возможность закупки Вильнюсом у США еще двух машин Black Hawk.