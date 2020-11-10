Скидки до 90%: с 11 по 13 ноября пройдет главная распродажа

11 ноября в 11:00 начнется главная распродажа AliExpress, все возможности которой будут впервые доступны пользователям из Беларуси. Акция завершится 13 ноября в 10:59.

Традиция проводить распродажу «11.11» распространилась по всему миру с подачи китайских онлайн-магазинов, которые в 2009 году первыми начали предоставлять скидки своим клиентам, чтобы отблагодарить их за поддержку в период межсезонья. И хотя AliExpress устраивает такую акцию уже на протяжении нескольких лет, только в этом году у белорусов впервые появилась возможность принять в ней участие без каких-либо ограничений по оформлению доставки, заказу товаров или выбору производителей.

Во время распродажи покупатели смогут воспользоваться скидками на все виды товаров: до 60% на компьютеры и офисную технику, до 50% на бытовую технику, до 70% для здоровья и красоты, до 50% на сумки и чемоданы, до 80% для детей и мам.

В некоторых случаях цену можно снизить и до 90%, особенно если применить все собранные накануне распродажи бонусы и фишки: купоны, полученные за выигрыш в интерактивных шоу «Страна игр» или «В стране чудес»; промокоды и спецкупоны на отдельные товары.

За выполнение заданий и изучение своих покупательских привычек 12-13 ноября любой пользователь может получить специальные стикеры и побороться за миллион долларов в виде купона на суперприз.

Распродажа в прошлом году была очень успешной. Причем если поставить друг на друга все купленные на ней помады, получится 47 Эйфелевых башен, а проданными во время акции телефонами можно выложить 92 футбольных поля. Сумочек и кошельков тогда было заказано столько, что для их перевозки понадобилось бы 50 самолётов, а обуви хватило бы на 2717 грузовиков.