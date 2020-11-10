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При переносе номера в МТС абонентам - безлимит звонков и интернета за 9,5 рубля

10.11.2020 13:59 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС предлагает присоединиться к специальной акции «Улучшай условия, сохраняй номер». Абоненты, которые перенесут свой номер из сети других операторов на тарифный план «Безлимитище+», получат безлимит звонков во все сети страны, а также скидку на абонентскую плату. Предложение действует по 31 декабря 2020 года.

Для абонентов, которые перейдут в МТС из сети других операторов с сохранением номера, стоимость абонплаты на тарифе «Безлимитище+» первые 180 дней составит 9,50 рубля, с 181 по 365 день — 14,50 рубля, а с 366 дня - 17,90 рубля.

Безлимит звонков во все сети предоставляется на 365 дней.

Для того чтобы перейти на МТС с сохранением номера, необходимо прийти в собственный или дилерский салоны связи МТС. Подробнее — здесь.

 
 
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МТС предлагает присоединиться к специальной акции «Улучшай условия, сохраняй номер». Абоненты, которые перенесут свой номер из сети других операторов на тарифный...
 
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