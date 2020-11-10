"Cледствие тянет время" Первый отказ в возбуждении уголовного дела по пыткам отменили

Правовая инициатива Недавно стало известно о первом отказе в возбуждении уголовного дела по пыткам. Правозащитники хотели обжаловать документ, однако не все так просто, пишет





следователь Логойского РОСК Ирина Короткевич отказала в возбуждении уголовного дела , пришло Юрию Кривошею 5 ноября. В нарушении ч.2 ст.178 УПК Юрию не выслали само постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Уведомление о том, что, пришло Юрию Кривошею 5 ноября. В нарушении ч.2 ст.178 УПК Юрию не выслали само постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.













В тот же день Юрий пришел в Следственный комитет, чтобы получить копию постановления и ознакомиться с материалами проверки для обжалования решения.





Ирина Короткевич заявила, что материалы проверки находятся в управлении, соответственно, не может ничем помочь. Тем не менее, она пообещала выслать копию постановления на следующий день.





До сегодняшнего дня постановление Юрий так и не получил.





Вечером стало известно, что Управление Следственного комитета по Минской области отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а материалы направлены на доработку.





Это значит, что сроки проверки опять продлены, а с материалами дела ознакомиться не получится.





«Мы подготовили две жалобы на действия следователя Ирины Короткевич, поскольку вместе с уведомлением она обязана была выслать и копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.





То, что было отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и материалы вернули на доработку, означает лишь одно - следствие тянет время, не возбуждая уголовные дела в отношении силовиков и не предоставляя доступ потерпевшим к материалам проверки.





Ведь в этих материалах содержится очень интересная информация – что делал следователь почти три месяца, кого опрашивал и какие объяснения давали силовики», - прокомментировал правозащитник Сергей Устинов.





Очевидно, что сейчас всю ответственность за принятые решения по этим делам несут следователи, так как мы видим практику отмены вышестоящими организациями принятых следователями решений.





Стоит напомнить, что само по себе непринятие должностными лицами Следственного комитета мер по возбуждению в отношении силовиков уголовных дел, к их задержанию и расследованию совершенных ими преступлений является уклонением от выполнения своих непосредственных обязанностей и может быть квалифицировано по ч. 3 ст. 425 УК (бездействие должностного лица).





Юрия Кривошея задержали 11 августа в Логойске. Авто, в котором он находился вместе с женой и ребенком, остановили сотрудники ГАИ. В это время рядом остановился микроавтобус, из которого выскочили несколько человек в черной форме без опознавательных знаков, в масках и с дубинками и затолкали его в машину.





Юрия в авто избили в машине и доставили в местное отделение милиции. После этого мужчину привезли в Логойский РОВД, где на него составили протокол за неповиновение сотрудникам милиции по ст. 23.4 КоАП.





После отбывания административного ареста Юрий обратился в Следственный комитет с заявлением на привлечение к ответственности сотрудников милиции.