ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Валютная выручка Беларуси в январе—сентябре сократилась на 4,5 млрд долларов

10.11.2020 14:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В январе—сентябре валютная выручка Беларуси составила 26,5 млрд долларов и уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5 млрд долларов, или на 14,5%, свидетельствуют официальные статданные.

В том числе выручка от экспорта товаров составила 19,4 млрд долларов и уменьшилась на 17,1%, или на 4 млрд долларов, выручка от экспорта услуг составила 6,45 млрд долларов и сократилась на 6,4%, или на 444 млн долларов США, передает БелаПАН.

Валютная выручка Беларуси в январе—сентябре сократилась на 4,5 млрд долларов

По мнению экспертов, значительное сокращение валютной выручки в этом году обусловлено влиянием нескольких факторов:

  • уменьшением поставок российской нефти в Беларусь в первом квартале;
  • сокращением внешнего спроса на белорусские товары и услуги из-за пандемии;
  • снижением стоимости в мире сырьевых товаров (нефтепродуктов и калийных удобрений), которые экспортирует Беларусь.

Международные финансовые организации прогнозируют, что из-за уменьшения внешнего спроса на белорусские товары и услуги экономика страны в 2020 году сократится. Так, Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП Беларуси в этом году на 4%, Европейский банк реконструкции и развития — на 3%, Международный валютный фонд — на 3%.

Между тем Министерство экономики Беларуси рассчитывает не допустить снижения ВВП в текущем году и ожидает восстановления экономики во втором полугодии. За январь—сентябрь ВВП Беларуси снизился на 1,3%.

Белорусские экономисты полагают, что сокращение валютной выручки в текущем году будет иметь негативные последствия.

«Многие белорусские предприятия привлекали валютные кредиты, и естественно, что сокращение валютной выручки негативно сказывается на микроуровне — на возможностях предприятий платить по кредитам, повышать зарплату и уж тем более реализовывать инвестиционные проекты», — отметила в комментарии БелаПАН научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

Она также обратила внимание, что сокращение валютной выручки привело к снижению доходов белорусского бюджета, в который зачисляются вывозные пошлины на нефть, нефтепродукты и калийные удобрения, налог на прибыль предприятий-экспортеров.

В январе—сентябре поступления налога на прибыль составили 298,9 млн рублей и сократились на 506,8 млн рублей, или более чем в 2,5 раза по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года. Доходы от внешнеэкономической деятельности в январе—сентябре составили 2,73 млрд рублей и уменьшились на 776,5 млн рублей, или на 22,2% по сравнению показателем января—сентября 2019 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе—сентябре валютная выручка Беларуси составила 26,5 млрд долларов и уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5 млрд долларов, или на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Reuters: Huawei запланировал продать бренд Honor, чтобы вывести его из-под санкций США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus
10.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика