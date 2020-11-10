Ярошук: Требование Лукашенко о насильном создании профсоюзных организаций в частном секторе экономики незаконно

Требование Александра Лукашенко до конца года создать профсоюзные организации на всех частных предприятиях под угрозой их ликвидации является незаконным. Такое мнение в комментарии БелаПАН высказал председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук.





«Пусть попробует ликвидировать, посмотрим, что из этого получится, — сказал он. — Это абсолютно незаконно. Профсоюзы — это общественные организации. Никто никого не может принудить или заставить создать у себя общественную организацию, тем более если речь идет о частном секторе».

«Профсоюз всегда создается снизу по доброй воле работников, а не бизнеса. Бизнес создает профсоюзы только в том случае, если ему необходимы «желтые профсоюзы» (рабочие организации, управляемые работодателем, не являются формой независимых профсоюзов и запрещены Конвенцией Международной организации труда № 98. — БелаПАН.), чтобы не возникли настоящие, которые могут быть противовесом и с которыми не так просто строить диалог», — добавил Ярошук.

По его словам, даже на государственных предприятиях «никто никого не имеет права понуждать создавать профсоюзы», поскольку работники «исключительно сами должны это решить, добровольно».

Профсоюзный лидер отметил, что выполнение аналогичного поручения Лукашенко в 2015 году «превратилось в профанацию». «На тот момент премьер-министру Андрею Кобякову поручили создать в течение полутора лет профсоюзы в частном секторе экономики, — напомнил он. — Мы знаем, как это было: владельца бизнеса, фирмы, компании ставили перед фактом, что надо создать профсоюз. Он звал какого-нибудь работника или работницу и говорил, мол, будешь председателем профсоюза, а тот отнекивался, но — надо. После такого всерьез рассуждать, что это профсоюз, не приходилось».

«Так это было в лучшие времена, когда режим контролировал ситуацию в стране. Что касается нынешнего момента, то ему нужно думать не о том, как создавать профсоюзы в частном секторе экономики, а как обеспечить свою выживаемость, что является нерешаемой задачей. Если он считает, что сейчас это первоочередная задача, дает поручения и грозит закрыть предприятия, пусть занимается, а мы позабавимся, наблюдая за всем этим», — подытожил Ярошук.

Статья 2 закона «О профессиональных союзах» устанавливает право граждан Беларуси «добровольно создавать по своему выбору профсоюзы, а также вступать в профсоюзы при условии соблюдения их уставов». Статья 4 этого же закона гласит, что «принадлежность или непринадлежность граждан к профсоюзам не влечет каких-либо ограничений их трудовых, социально-экономических, политических, личных прав и свобод, гарантируемых законодательством Республики Беларусь».

10 ноября Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Михаилом Ордой заявил, что частные предприятия, которые до конца текущего года не создадут у себя профсоюзные организации, будут ликвидированы.

«Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен, — сказал Лукашенко (видеофрагмент встречи опубликовал телеграм-канал «Пул Первого»). — Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашему требованию профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы».

«Вы должны внести эти предложения. Шутить мы не будем больше. Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране. Но ладно, мы разберемся по отдельным направлениям, но профсоюзные организации должны быть созданы, и вы от этого отступать ни в коем случае не должны», — добавил он.

Впервые идею охватить профсоюзами частные предприятия высказал в 2004 году занимавший в то время пост председателя ФПБ Леонид Козик. В беседе с журналистами он заявил, что профсоюзы в организациях частной формы собственности редки, а защита трудовых и социально-экономических прав работников там «равна нулю».

На VII съезде ФПБ в мае 2015 года нынешний глава федерации Михаил Орда попросил Лукашенко содействовать созданию профсоюзов в частном секторе экономики, а также ввести административную ответственность в отношении нанимателей, препятствующих созданию профсоюза на предприятии. В ответ на это Лукашенко поручил на то время премьер-министру Андрею Кобякову проконтролировать, чтобы к середине 2016 года на предприятиях всех форм собственности страны появились профсоюзные организации.

28 февраля 2020 года Лукашенко, выступая на VIII съезде ФПБ, анонсировал разработку указа о создании на частных предприятиях первичных профсоюзных организаций.Он заявил, что работа по их созданию «ведется, но есть объективные сложности». По словам Лукашенко, «частнику не всегда удобно иметь у себя профсоюз», который будет следить за соблюдением прав работников, «заставляя порой поступиться своими финансовыми интересами».

Лукашенко предупредил, что если «бизнес не понимает», то будет разработан соответствующий указ о профсоюзных организациях на частных предприятиях. «Это не спонтанное решение», — подчеркнул Лукашенко. По его словам, ему «надоело слушать», что частный бизнес не хочет создавать у себя профсоюзные ячейки. «Надо заставить их», — заявил он.