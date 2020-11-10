Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Любая страна поступила бы так же": Думбадзе о высылке британских дипломатов

Это некрасиво и нечестно, когда мы уважаем суверенитет наших коллег и друзей из других стран и в ответ видим откровенное вмешательство во внутренние дела нашего государства, отметил парламентарий в комментарии для радио Sputnik.

"Вы можете представить, что бы произошло, если бы наши дипломаты сделали подобное на территории Англии? Думаю, что здесь даже не стоит и продолжать, потому что какая была бы реакция? Поэтому не надо удивляться, что так произошло", ― рассуждает Думбадзе.

По словам парламентария, произошедшее, "к сожалению, не свидетельствует о дружелюбном отношении друг к другу", но дипломаты должны соблюдать правила своей работы, а принимающая страна "вправе требовать, чтобы к нам относились по достоинству".

"Да, мы сейчас переживаем не самые лучшие времена, и я уверен, что наш белорусский народ сам справится с этой ситуацией, и мы никого не просим, чтобы кто-то вмешивался в качестве арбитра и подсказывал. Тем более, мы видим, что они явно выбрали одну из сторон, и эта сторона ― не официальная. Поэтому думаю, что любая уважающая себя страна поступила бы так же", ― сказал Думбадзе.

В то же время, по словам парламентария, ситуация с высылкой двух сотрудников британского посольства из Беларуси не должна коснуться взаимовыгодных в экономическом плане связей ,которые выстраивались между двумя странами до сих пор.

"Хочется, чтобы они ― наши коллеги и партнеры ― считались с нашей позицией и вели себя дипломатично и корректно", ― добавил депутат.

Напомним, о бипломатическом скандале с сотрудниками британского посольства в Минске стало известно накануне, в понедельник вечером МИД Беларуси объявил персонами нон грата военного атташе Великобритании Уайта Бойкота Тимати и заместителя посла Великобритании Лизу Тумвуд. По информации МИД, который сослался на правоохранительные органы, британские подданные собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов в республике, после чего было принято решение об их высылке из страны.

Реакция МИД Великобритании последовала оперативно, глава МИД страны Доминик Рааб в своем Twitter назвал высылку дипломатов из Беларуси "абсолютно безосновательной".

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