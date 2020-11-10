Предсказание будущего Меган Маркл и принца Гарри удивило поклонников

Источник материала: Sputnik Беларусь

Не только настоящее, но и будущее принца Гарри и его супруги Меган Маркл интересует поклонников: в сети появился подробный прогноз на развитие отношений в паре мятежников.

С момента встречи герцоги Сассекские пережили многое: свадьбу, рождение первенца, отречение от королевских обязанностей и переезд в США . И все это в условиях непринятия избранницы принца не только семьей, но и простым народом. Все это заставляет задумываться о будущем пары.

Эксперт по отношениям составил прогноз для Меган Маркл и принца Гарри: подробное предсказание на будущее опубликовало издание Express.

По словам Сами Вудерна, отношения герцогов уже можно назвать "процветающими", так как они несут огромный заряд силы и радости.

"Они будут идти вместе и дальше. Когда влюбленные счастливы, никто не в праве судить их. Счастье, которое они дарят друг другу - конечная цель брака, и они ее достигли", - отметил специалист.

Отвечая на вопрос о перспективах и совместной карьере, Вундерн заявил, что герцоги будут расти вместе, начинать новые интересные проекты, наслаждаться жизнью и расширять семью.

Последнее предсказание особенно зацепило поклонников, ведь недавно Меган Маркл заподозрили во второй беременности из-за того, что герцогиня решила не приезжать к королеве.

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