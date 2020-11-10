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Предсказание будущего Меган Маркл и принца Гарри удивило поклонников
10.11.2020 14:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Не только настоящее, но и будущее принца Гарри и его супруги Меган Маркл интересует поклонников: в сети появился подробный прогноз на развитие отношений в паре мятежников.
© AP / Alastair Grant
С момента встречи герцоги Сассекские пережили многое: свадьбу, рождение первенца,
Эксперт по отношениям составил прогноз для Меган Маркл и принца Гарри: подробное предсказание на будущее опубликовало издание Express.
По словам Сами Вудерна, отношения герцогов уже можно назвать "процветающими", так как они несут огромный заряд силы и радости.
"Они будут идти вместе и дальше. Когда влюбленные счастливы, никто не в праве судить их. Счастье, которое они дарят друг другу - конечная цель брака, и они ее достигли", - отметил специалист.
Отвечая на вопрос о перспективах и совместной карьере, Вундерн заявил, что герцоги будут расти вместе, начинать новые интересные проекты, наслаждаться жизнью и расширять семью.
Последнее предсказание особенно зацепило поклонников, ведь недавно Меган Маркл
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Новый прогноз развития отношений самой мятежной пары современности был опубликован в издании Express.
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