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Опять туман: желтый уровень опасности объявили в Беларуси на среду
10.11.2020 14:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя - Sputnik. Желтый уровень опасности объявили в Беларуси из-за тумана на среду, об этом сообщили в Белгидрометцентре.
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Эта неделя началась в республике с резкого похолодания. Уже две ночи подряд наблюдаются заморозки. В среду дискомфорт белорусам доставит еще и туман.
"11 ноября местами по стране ожидается туман", - предупредили синоптики.
В среду погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления и влажная воздушная масса. Будет облачно с прояснениями. В отдельных районах ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Ночью и утром образуется слабый гололед.
Будет дуть неустойчивый слабый ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит -4..+2°С, днем воздух прогреется максимум до +1..+6°С. Атмосферное давление в течение дня существенно не изменится.
В Минске 11 ноября будет сплошная облачность. Ночью и утром сгустится туман, местами видимость не будет превышать 50-100 метров. Днем и вечером возможен дождь. В ночные часы столбик термометра покажет +3..+5°С, днем потеплеет до +4..+6°С.
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По данным синоптиков, погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления и влажная воздушная масса.
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