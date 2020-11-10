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Как изменилась ситуация в Карабахе после соглашения о прекращении огня
10.11.2020 14:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя - Sputnik. Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина по Нагорному Карабаху было опубликовано сегодня на официальном
В заявлении в девяти пунктах прописаны условия прекращения огня в Карабахе. Соглашение вступило в силу в ночь на 10 ноября, по его условиям на линии соприкосновения в течение пяти лет будут находиться российские миротворцы.
В распоряжение Азербайджана возвращаются Кельбаджарский район – до 15 ноября, Агдамский – до 20 ноября, Лачинский – до 1 декабря.
© Sputnik / Илья Питалев
В рамках соглашения будет произведен обмен военнопленными и заложниками, телами погибших. Беженцы должны будут вернуться на территорию Нагорного Карабаха.
Экономические и транспортные связи разблокируют, Армения и Азербайджан обязуются обеспечить безопасность сообщения между регионами.
Огонь прекратился
"Активные боевые действия по всей линии фронта прекращены. Начиная с 06:00 (05:00 мск) сохраняется относительное спокойствие. Российский миротворческий контингент продолжает дислоцироваться в Арцахе (Нагорном Карабахе – Sputnik)", – сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в своем
Российские миротворцы
В отряд миротворцев, по данным опубликованного Кремлем заявления, войдут почти две тысячи военнослужащих, в их распоряжении будут около сотни бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Российские миротворцы займутся контролем Лачинского коридора, обеспечивающего связь Нагорного Карабаха с Арменией.
На текущий момент в Карабах отправилось 12 самолетов с российскими военными, заявили в Минобороны России. "На борту воздушных судов личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспортеры", – говорится в сообщении.
Министерство обороны РФ
Отправка миротворцев в Нагорный Карабах
Армения проиграла войну?
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев сообщил телеканалу
"Можно сказать, что мы подписали максимально выгодный нам документ, Пашинян его подписал, другого пути не было. По сути, признание поражения, это капитуляция в войне", – прокомментировал президент Азербайджана.
Ссылаясь на пятый пункт трехстороннего заявления, Алиев также заявил о том, что вместе с миротворцами из России в Карабахе будут находиться турецкие военные.
© Sputnik / Алексей Куденко
Люди радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
Ввод турецких миротворцев
В пункте, о котором упомянул президент Азербайджана, Турция не фигурирует, как и во всем опубликованном Кремлем документе.
Пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян в интервью изданию
"Заявление президента Азербайджана о том, что миротворческая миссия в Нагорном Карабахе будет развернута с участием турецких военнослужащих, не соответствует действительности", – заявила она.
© Sputnik / Михаил Воскресенский
С тем же посылом выступил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Я могу это прокомментировать следующим образом: об этом нет ни одного слова в тексте заявления, которое было опубликовано, об этом не договаривались три стороны, и пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано", – сообщил он
При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна примет участие в контроле над перемирием и "будет находиться рядом с Азербайджаном", сообщили РИА Новости.
Реакция Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что государство было готово к войне с Азербайджаном, но армянская армия "заявила о необходимости решения вопроса о прекращении боевых действий".
"Армия говорила, что нужно остановиться. Потому что у нас есть вопросы, перспектив их решения нет, либо ресурс оказался исчерпан", – цитирует Пашиняна
Для армянского премьера участие в соглашении далось нелегко, о чем он написал ранее в своем
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Решение о полном прекращении боевых действий вступило в силу после того, как накануне ночью лидеры России, Армении и Азербайджана заключили трехстороннее...
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