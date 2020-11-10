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Как изменилась ситуация в Карабахе после соглашения о прекращении огня

10.11.2020 14:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя - Sputnik. Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина по Нагорному Карабаху было опубликовано сегодня на официальном сайте российского лидера.

В заявлении в девяти пунктах прописаны условия прекращения огня в Карабахе. Соглашение вступило в силу в ночь на 10 ноября, по его условиям на линии соприкосновения в течение пяти лет будут находиться российские миротворцы.

В распоряжение Азербайджана возвращаются Кельбаджарский район – до 15 ноября, Агдамский – до 20 ноября, Лачинский – до 1 декабря.

© Sputnik / Илья Питалев
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В рамках соглашения будет произведен обмен военнопленными и заложниками, телами погибших. Беженцы должны будут вернуться на территорию Нагорного Карабаха.

Экономические и транспортные связи разблокируют, Армения и Азербайджан обязуются обеспечить безопасность сообщения между регионами.

Огонь прекратился

"Активные боевые действия по всей линии фронта прекращены. Начиная с 06:00 (05:00 мск) сохраняется относительное спокойствие. Российский миротворческий контингент продолжает дислоцироваться в Арцахе (Нагорном Карабахе – Sputnik)", – сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в своем Facebook.

Российские миротворцы

В отряд миротворцев, по данным опубликованного Кремлем заявления, войдут почти две тысячи военнослужащих, в их распоряжении будут около сотни бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Российские миротворцы займутся контролем Лачинского коридора, обеспечивающего связь Нагорного Карабаха с Арменией.

На текущий момент в Карабах отправилось 12 самолетов с российскими военными, заявили в Минобороны России. "На борту воздушных судов личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспортеры", – говорится в сообщении.

Министерство обороны РФ
Отправка миротворцев в Нагорный Карабах

Армения проиграла войну?

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев сообщил телеканалу AzTV, что подписанное соглашение – свидетельство капитуляции Армении.

"Можно сказать, что мы подписали максимально выгодный нам документ, Пашинян его подписал, другого пути не было. По сути, признание поражения, это капитуляция в войне", – прокомментировал президент Азербайджана.

Ссылаясь на пятый пункт трехстороннего заявления, Алиев также заявил о том, что вместе с миротворцами из России в Карабахе будут находиться турецкие военные.

© Sputnik / Алексей Куденко
Люди радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе

Ввод турецких миротворцев

В пункте, о котором упомянул президент Азербайджана, Турция не фигурирует, как и во всем опубликованном Кремлем документе.

Пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян в интервью изданию "Панармениан" также опровергла факт присутствия турецких военных в качестве миротворцев.

"Заявление президента Азербайджана о том, что миротворческая миссия в Нагорном Карабахе будет развернута с участием турецких военнослужащих, не соответствует действительности", – заявила она.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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С тем же посылом выступил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Я могу это прокомментировать следующим образом: об этом нет ни одного слова в тексте заявления, которое было опубликовано, об этом не договаривались три стороны, и пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано", – сообщил он РИА Новости.

При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна примет участие в контроле над перемирием и "будет находиться рядом с Азербайджаном", сообщили РИА Новости.

Реакция Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что государство было готово к войне с Азербайджаном, но армянская армия "заявила о необходимости решения вопроса о прекращении боевых действий".

"Армия говорила, что нужно остановиться. Потому что у нас есть вопросы, перспектив их решения нет, либо ресурс оказался исчерпан", – цитирует Пашиняна Sputnik Армения.

Для армянского премьера участие в соглашении далось нелегко, о чем он написал ранее в своем Facebook.

 
Теги: Минск
 
 
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Решение о полном прекращении боевых действий вступило в силу после того, как накануне ночью лидеры России, Армении и Азербайджана заключили трехстороннее...
 
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