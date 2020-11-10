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Перемирие в Карабахе. Как восприняли прекращение огня участники конфликта

10.11.2020 14:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Режим полного прекращения огня начался в Нагорном Карабахе с полночи вторника, туда вылетели первые самолеты с российскими миротворцами. Турция в совместном заявлении России, Армении и Азербайджана, принятом ночью 10 ноября, не упоминается, однако президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Тайип Эрдоган уже обсудили по телефону создание российско-турецкого миротворческого центра по наблюдению за прекращением огня в Карабахе.

Баку считает, что Армения по сути признала поражение и капитулировала, подписав документ о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, заявил Алиев после подписания совместного завления. "Можно сказать, что мы подписали максимально выгодный нам документ", - сказал президент Азербайджана в обращении к нации. Сегодня ночью и утром улицы азербайджанских городов переполнены ликующими гражданами.

© Sputnik / Илья Питалев
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В Ереване часть людей, не согласных с подписанием документа, ворвалась в здание парламента и требовала отставки Пашиняна, призывая военных взять власть в свои руки.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился с заявлением к жителям, что для Армении не было иного выхода. Он заявил, что страна была готова к войне с Азербайджаном, но в нее "были втянуты Турция и наемники". "Мы должны понять, что наша армия сражалась против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана", - сказал Пашинян.

Статус Нагорного Карабаха в совместном заявлении не уточняется. "В настоящий момент мы продолжаем исходить из всех соответствующих основных актов международного права, прежде всего, соответствующих резолюций Совета безопасности ООН и иных документов", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Согласно заявлению, внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

 
 
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Азербайджан ликует, ворвавшиеся в здание парламента в Ереване армяне - против перемирия. Смотрите на кадрах Sputnik, что происходит после подписания совместного...
 
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