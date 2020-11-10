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«Не надо никого держать». Лукашенко - про эмиграцию белорусов, выход из профсоюзов и цены
Источник материала: Tut.by
«Кто-то захотел уехать — пусть уезжает, не надо никого держать», — заявил Александр Лукашенко на встрече с Михаилом Ордой, комментируя ситуацию с отъездом за границу некоторых белорусов. Он также высказался про выход работников из официального профсоюза, про качество ЖКУ и цены на товары и услуги. Напомним, в Беларуси разогналась годовая инфляция, и в
Про «накаты» на официальные профсоюзы
«Хочу вас предупредить, что вам не следует перед кем-то оправдываться. Потому что мы видим, и я особенно, какой сегодня осуществляется накат на официальные профсоюзы. Поэтому ни в коем случае никто не должен ни перед кем оправдываться. Тем более уходить в оборону. Профсоюзы работали и будут работать. Власть будет поддерживать профсоюзы на всех уровнях», — заявил Лукашенко.
Напомним, Михаил Орда был главой инициативной группы Александра Лукашенко на президентских выборах. Федерация
Лукашенко — про свой профсоюзный опыт
Александр Лукашенко рассказал, что и сам в свое время руководил первичной профсоюзной организацией, а «потому хорошо знаком с соответствующей спецификой, когда профсоюзы всегда находятся между молотом и наковальней».
«С одной стороны работяги, интересы и права которых профсоюзы защищают, с другой — интересы руководства предприятия, — сказал Лукашенко. — И тогда я особенно ярко ощутил, что такое профсоюзы и профсоюзное движение. Никогда им не было просто, никогда!».
Про работников, которые выходят из официальных профсоюзов
Лукашенко обратил внимание на то, «какое давление осуществляется в целом на страну», передает его пресс-служба. «А профсоюзы, поскольку они заняли жесткую определенную позицию, — на них осуществлялся и осуществляется этот накат. Поэтому надо к этому спокойно относиться. Кто-то уйдет из профсоюзов. Мизерное количество по сравнению с той численностью, которая у вас есть. Кто-то захотел выйти — пусть выходит, — сказал Александр Лукашенко. — Это дело каждого».
Уточним, что после выборов на крупных госпредприятиях из официальных профсоюзов
Про уехавших за границу белорусов
По мнению Лукашенко, «никого держать не надо».
«Кто-то захотел уехать — пусть уезжает, не надо никого держать. Вот сегодня пришла информация из Латвии. Некоторые туда уехали, позвали их туда. И где они сейчас живут в этой стране? В какой-то резервации за два с половиной доллара в день. Где миллионы, которые обещали, или хотя бы тысячи долларов? — отметил Александр Лукашенко. — Поэтому пусть люди попробуют. Когда они попробуют это все, они сделают соответствующие выводы. Это к тому, что мы и вы ни перед кем не должны оправдываться. Вы проводите ту линию, которая прописана у вас в уставе, согласно нашим законам», — добавил Лукашенко.
Напомним, в конце октября в МВД
Про цены на товары и качество ЖКУ
Александр Лукашенко акцентировал внимание руководителя ФПБ на двух важных направлениях, которые касаются повседневной жизни людей. Первое — это мониторинг цен на потребительском рынке, чем уже успешно занимаются профсоюзы. Второе — сфера жилищно-коммунальных услуг, особенно что касается их качества.
«Мы договаривались, и я просил профсоюзы, чтобы они жестко взяли под контроль ценообразование. Я вижу, что профсоюзы больше даже, чем государственные органы, занимаются этой проблемой. И поверьте, люди, которых вы призваны поддерживать, это оценят. Они уже оценили», — сказал он.
Лукашенко отметил, что нужно контролировать цены в отношении тех нескольких десятков позиций, в которых прежде всего нуждаются обычные люди. «Ничего страшного. Не надо тут заявлять о том, что это рынок, еще что-то, демократия… Увидели и рынок, и демократию. Во всех странах, не только в Европе, но и Америка продемонстрировала свою демократию. Поэтому интересы народа, интересы наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики», — сказал Лукашенко.
Что касается сферы жилищно-коммунальных услуг, Александр Лукашенко констатировал, что в части формирования тарифов ситуация находится под контролем. «Но на качество надо обратить внимание. Услуги именно, как они оказываются. Они всегда в социальных опросах идут на первом месте», — сказал Лукашенко.
«Вот две проблемы (цены на потребительском рынке и качество ЖКУ. — Прим.). Профсоюзы должны жестко взять на контроль», — уточнил Лукашенко.
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Лукашенко высказался про выход работников из официального профсоюза, про качество ЖКУ и цены на товары и услуги.
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