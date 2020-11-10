Reuters: Huawei запланировал продать бренд Honor, чтобы вывести его из-под санкций США

Источник материала: Tut.by

Бренд Honor планируют продать консорциуму во главе с основным дистрибьютором смартфонов Digital China и правительством Шэньчжэня. Об этом, как передает TJournal, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с деталями.



Снимок носит иллюстративный характер

По их словам, сделка будет включать почти все активы Honor, в том числе бренд, исследования и разработки, а также связанный с ними бизнес по управлению цепочками поставок. Huawei может объявить о сделке 15 ноября 2020 года, уточнил один из собеседников.

Digital China станет одним из крупнейших держателей акций Honor Terminal с долей почти 15%, утверждают два источника. По данным реестра юрлиц, на который ссылается агентство, эта компания зарегистрирована в апреле и полностью принадлежит Huawei.

К Digital China присоединятся как минимум три инвесткомпании, поддерживаемые правительством Шэньчжэня, говорят источники. По их словам, каждая из них будет владеть от 10% до 15%.

После сделки Honor планирует сохранить большую часть топ-менеджеров и более 7000 сотрудников, заявили собеседники издания. Кроме того, компания думает о выходе на биржу в течение трех лет.

Honor отказался от комментариев, Huawei, Digital China и правительство Шэньчжэня не ответили на запросы к моменту написания заметки.

Huawei создала бренд Honor в 2013 году, но бизнес в основном работает независимо от материнской компании, указывает Reuters. По данным исследовательской компании Canalys за июль-сентябрь, которые приводит издание, смартфоны Honor составили 26% от всех смартфонов Huawei.

Китайская Huawei с 2019 года находится в черном списке властей США. Если Honor не будет зависеть от компании, на бренд не будут распространяться санкции, указывает агентство.

В октябре 2020 года источники Reuters также говорили о переговорах Huawei насчет продажи Honor. Тогда издание писало о сумме сделки до 3,7 млрд долларов, а детали не приводило.