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Джонни Деппу выплатят полный гонорар за фильм, хотя он снялся всего в одной сцене. Как это вышло?
Источник материала: Tut.by
Американский актер Джонни Депп получит полный гонорар за съемки в «Фантастических тварях», хотя снялся всего в одной сцене до того, как Warner Bros. попросило его оставить роль в третьей части франшизы. Об этом
Деппу выплатят восьмизначную сумму (от $10 000 000 до $90 000 000, сколько именно — не уточняется), несмотря на то, что он успел сняться всего в одной сцене. Все благодаря тому, что с актером был заключен контракт, в котором есть условие полной выплаты гонорара вне зависимости от того, будет снят фильм до конца или нет, выйдет ли он в прокат или нет и т.д. Ситуация, которая произошла с Джонни Деппом (на его место взяли другого актера), также подходит под этот пункт. На американском кинорынке такая практика называется «плати или играй».
Напомним, что руководство Warner Bros.
The Hollywood Reporter уточняет, что Warner Bros. старается не ввязываться в публичные конфликты и скандалы. Руководство приняло решение попросить Джони Деппа мирно уйти и перенести выход картины почти на год (на лето 2022 года вместо осени 2021-го). Студия также решила, что не будет убирать персонажа Грин-де-Вальда, однако эту роль вместо Деппа сыграет другой актер.
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Американский актер Джонни Депп получит полный гонорар за съемки в «Фантастических тварях», хотя снялся всего в одной сцене до того, как Warner Bros. попросило его...
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