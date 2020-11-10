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Белоруско-британская ИТ-компания запустила новое направление бизнеса

10.11.2020 14:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусско-британский разработчик и издатель развлекательных приложений и игр Gismart пополнит свое продуктовое портфолио несколькими казуальными играми. Проекты уже находятся в активной стадии разработки. Компания планирует запустить сразу два казуальных проекта в начале 2021 года, сообщают в компании.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Gismart

«На данный момент мы не готовы раскрывать жанры, в которых ведем разработку. Могу сказать, что игры займут ниши, в которых, на наш взгляд, уровень конкуренции достаточно низкий. В новой команде работают одни из лучших специалистов — гейм-продюсеры, разработчики, художники. Часть из них уже давно работают в Gismart, остальные пришли к нам после работы в других громких проектах», — комментирует Андрей Михлин, Head of GameDev в Gismart.

Напомним, что в портфолио игр Gismart уже более 30 продуктов. Компания разрабатывает как собственные игры, так и сотрудничает со студиями по всему миру в рамках издательской программы. И в 2020 году она вошла в рейтинг самых быстрорастущих компаний Европы по версии делового издания Financial Times, заняв 6-е место.

«Разработка и издательство казуальных игр — это наш стратегический шаг по расширению продуктового портфолио компании», — прокомментировала Лана Мейсак, VP Business Development and Marketing в Gismart.

 
 
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Компания планирует запустить сразу два казуальных проекта в начале 2021 года.
 
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