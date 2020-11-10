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В Чечерском районе гужевая повозка попала под грузовик: возчик погиб
Источник материала: Tut.by
Возчик погиб при столкновении гужевой повозки и грузовика в деревне Меркуловичи Чечерского района,
Происшествие случилось 9 ноября, около 19.20. Установлено, что 53-летний возчик, управляя гужевой повозкой, двигался по улице Приозерной. При выезде со второстепенной дороги на главную — улицу Советскую — он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Iveco, которым управлял 24-летний водитель.
В результате ДТП возчик от полученных травм умер на месте происшествия.
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Происшествие случилось 9 ноября, около 19.20, в деревне Меркуловичи.
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