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Лукашенко выдвинул частным предприятиям ультиматум: если не создадут профсоюз - ликвидация

10.11.2020 14:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко поставил ультиматум частному бизнесу. Он отдал распоряжение решить вопрос создания профсоюзных организаций на всех частных предприятиях Сделать это нужно до конца года.

«Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, то эти частные предприятия будут ликвидированы», - заявил он главе Федерации профсоюзов Беларуси Михаилу Орде.

Лукашенко заверил, что шутить не намерен.

«Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране», — сказал он.

 
 
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Александр Лукашенко поставил ультиматум частному бизнесу. Он отдал распоряжение решить вопрос создания профсоюзных организаций на всех частных предприятиях...
 
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