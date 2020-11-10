Что с избитыми мотоциклистами в Уручье? СК приостановил проверку

Источник материала: Onliner

Вечером 11 августа на выезде с улицы Острошицкой на проспект Независимости в Минске были остановлены шесть мотоциклистов: трое парней и три девушки. Задержание попало на видео и вызвало широкий резонанс: многих поразила жестокость людей в форме, хотя мотоциклисты, если судить по записи, не оказывали заметного сопротивления. Задержанных доставили сначала в РУВД, затем на Окрестина. Освободившись, они обратились в правоохранительные органы для того, чтобы действиям тех, кто их задерживал, и тех, кто обращался с уже задержанными, была дана правовая оценка. Прошло практически три месяца. Вопросы остаются без ответов.

Задержание

— Подъехали к «МакДональдсу» в Уручье, но он был закрыт. Тогда решили развернуться в районе станции метро, ехали попить кофе возле «Спектра» (торговый центр в Уручье. — Прим. Onliner), — рассказывала о событиях 11 августа Кристина, одна из задержанных тогда мотоциклисток. — Движение не было перекрыто, машина ГАИ с выключенным светом стояла на подъеме за остановкой. Мы выехали, стали набирать скорость, потому что там дорога идет на подъем. Внезапно в автомобиле включается «люстра» и он выезжает нам наперерез. Я ехала второй, а парень впереди чуть не вписался в машину. Но все успели остановиться.

Мотоциклисты подчеркивают, что не участвовали в акциях протеста. Почему их остановили — они не знают.

— Из машины, которая нас остановила, выскочили два человека: один с дубинкой, другой — с пистолетом. А я-то хотела документы доставать, думала, может, обычная проверка. Документы не понадобились, нам сразу стали кричать: «Слезли с мотоциклов! Мордой в землю!» Парней сбросили с байков, я быстро сама слезла. И начался этот кошмар. Одну девочку за то, что она спросила у этих людей, кто они, попросила представиться, ударили дубинкой по шлему. Парней избивали. Мне к голове приставили пистолет, — вспоминает она.

Задержанных таким образом людей усадили в автомобили ГАИ, доставили сначала в Первомайский РУВД, а затем на Окрестина.

Окрестина

— Допросов как таковых не было. Спрашивали, мол, чего в митинге участвовали. Мы отвечали, что ничего такого не делали, но никто не слушал. Там твое слово вообще ничего не стоит, никого не интересует, — рассказывала Кристина. — У подруги побои: у нее все ноги побиты, плюс при задержании ее ударили дубинкой по шлему. Парней били, у них тоже побои. У меня особо нет синяков, только раз на Окрестина женщина по ногам ударила.

— Женщина?

— Да, женщины там тоже работают. Они не спрашивают, если что, — сразу без разбора бьют дубинкой по ногам. Просто женщины из ада какого-то, я не знаю, как это описать.

Подробнее о том, что происходило задержанными мотоциклистами на Окрестина, мы уже рассказывали .





Мотоциклистов отпустили через сутки или чуть больше. Всех, за исключением одного парня, над которым состоялся суд и которого, как нам рассказали участники тех событий, направили затем в Жодино.

— Нам дали что-то вроде предупреждений, сказали подписать, — говорила Кристина.

Заявление. Три месяца без ответов

Задержанные и освобожденные мотоциклисты обратились с заявлением для разбирательства по поводу незаконного задержания и правомерности действий сотрудников. По их словам, полученные ими телесные повреждения были зафиксированы.

— В августе мы подали заявление. Все это время и из прокуратуры, и из Следственного комитета приходили только отписки о том, что срок проведения проверки продлен либо что материалы куда-то перенаправлены. Так продлевали на месяц, потом еще на месяц — и никакого конкретного результата. Нас больше никто никуда не вызывал, был лишь тот раз, когда мы собственно и давали показания. При этом мы постоянно остаемся на связи: но ни звонка, ни чего-то еще. Мне звонили только свидетели, в общей сложности человек двадцать. В СК их всех вызывали, — рассказала корреспонденту Onliner Кристина.

Мотоциклисты ищут адвоката для того, чтобы тот мог ознакомиться с ходом проверки.

— Нужен кто-то, кто смог хотя бы попасть в СК и посмотреть, что с нашими заявлениями. Адвокат имеет на это право, а мы — нет, — говорит собеседница.

А на днях она получила очередное постановление из Следственного комитета: со 2 ноября проверка приостановлена до получения заключения видеофоноскопической экспертизы. Сроки возобновления проверки не указаны, но заявителям предложено обжаловать это постановление у начальника Первомайского районного отдела Следственного комитета г. Минска или у прокурора Первомайского района.





Мотоциклисты не знают, как действовать.

— Сидим все три месяца и просто ждем у моря погоды. Я не знаю, что делать, но я очень не хочу, чтобы эта история попросту замялась. Это беззаконие, это просто какой-то ужас, — говорит Кристина.

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