Квартира за 40 000 евро, вилла — за 165 000. В Испании распродают недвижимость

Источник материала: Onliner

Если мечты о домике на берегу Средиземного моря все еще не кажутся вам банальщиной и, массируя пяточки пемзой, вы представляете, что это на самом деле песок, эта новость для вас. Испанский банковский конгломерат Bankia и агентство недвижимости Haya Real Estate выставили на продажу 4500 жилых и нежилых помещений со скидкой до 40%. Такой аттракцион невиданной щедрости решили запустить в рамках кампании House Friday, которая продлится до 15 декабря, пишет brainsre.news.

Потенциальному покупателю есть к чему присмотреться: почти 2000 домов и квартир, 1400 нежилых объектов (офисы, промышленные и коммерческие здания, земельные участки), а еще больше 1000 гаражей и складов. Регион тоже можно выбрать: хочешь — живи в Валенсии, не хочешь — можешь променять ее на Андалусию, Мурсию или Каталонию.

Распродажа позволяет приобрести за 90 000 евро апартаменты в жилом доме на пляже Бельрегуарт, где в вашем распоряжении будет две спальни и две ванные комнаты, большая гостиная и общий бассейн, расположенный на крыше. Почти 88 000 евро стоит квартира размером 79 «квадратов» в Атарфе, а за 96 000 евро можно купить жилплощадь уже с тремя спальнями в муниципалитете Торренте. Более доступные варианты представлены в городах Лерида и Таррагона — там апартаменты продаются по цене от 40 000 евро.

Если же вы мечтаете о собственной двухэтажной вилле, то за скромную сумму 221 000 евро можно поселиться в городе Тордера, недалеко от Барселоны. На 269 кв. м умещается пять спален, три ванные комнаты, гостиная-столовая и кухня. В придачу — земельный участок в 600 «квадратов». Вариант поскромнее находится в Валльбоне: там за 83,63 кв. м просят 165 000 евро. За эти деньги вы получите четыре спальни, две ванные комнаты, гостиную, кухню, гардеробную и открытую террасу.